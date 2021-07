Este domingo por la madrugada, el busto de Pedro Burgos que estaba emplazado sobre una de las paredes del Palacio Municipal fue destrozado en medio de los festejos de la Copa América en la Plaza San Martín, por la consagración de la Selección Argentina sobre Brasil.

Esta mañana, los azuleños se encontraron con la figura del fundador de Azul hecha pedazos en el Veredón Municipal. Minutos más tarde, un grupo de empleados municipales llegaron hasta el lugar para limpiar la explanada del municipio y recoger el busto convertido en escombros. Lo que fue una noche de festejo y alegría, quedó empañado por la destrucción del patrimonio azuleño.

A través de Facebook, el historiador Eduardo Agüero Mielhuerry aseguró que “así nos vamos acostumbrando a quedarnos sin historia, sin pasado, sin raíces. Pueden pensar que es poco, pero el costo será alto. Un árbol sin raíces puede florecer una vez, pero sin nada que lo sostenga será presa de los vientos y de la podredumbre. Y los frutos se perderán y el árbol perecerá. Es inútil regar un árbol sin raíces. Y es triste pensar que es en vano luchar por una ciudad que no respeta su historia. Sobran los ejemplos de destrucción o malos tratos al patrimonio”.

“La plaza San Martín pintada con grafitis, baldosas rotas, sucia. Nuestra Catedral también dañada. Nuestro Parque Municipal víctima del robo y daño de árboles, estatuas destruidas o sustraídas, mugre por cualquier lugar. Y ni que hablar del robo permanente que sufre nuestro Cementerio, placas y todo tipo de objetos son hurtados cotidianamente. Las fotos tomadas a tiempo son lindas, son eso, recuerdos y nada más. Felices los ignorantes que se sacaron justo a tiempo una foto en la escalinata del Palacio Municipal con el busto de Pedro Burgos o tiempo atrás con el de Adolfo Alsina. Ya no están. Y no volverán. Esas esculturas fueron hechas por la gran artista Susana Vilardebó. Ella murió. Y sus obras también. Ambos bustos habían sido inaugurados el 16 de diciembre de 1979. Y fueron destruidos por la desidia del Estado ausente y la ignorancia de quienes en su euforia no saben diferenciar entre lo valioso y el barro. Así, como el tango “Cambalache””, aseguró el investigador azuleño.

“Anunciarán que serán restituidos. Pero es falso, aunque el anuncio aún no se haya hecho. Susana Vilardebó ya no está y no los restaurará. Y por más que los peguemos (o los atemos con alambre como muchas otras cosas en la ciudad), ya no serán los mismos. Hoy renegamos de nuestra historia. Hoy somos un árbol sin raíces. No tenemos pasado y todo indica que no tenemos futuro. Vivamos el presente sin pensar en nada. Ahoguémonos en la ignorancia y seamos felices mirándonos el ombligo”, continuó Agüero Mielhuerry.

Por último, el historiador sentenció: “O empecemos a valorar nuestra historia, aprendamos de ella y planifiquemos un futuro con sólidas raíces, con un pasado cargado de matices. El futuro no es simplemente mañana. Es también el mes que viene, el año que viene o la década que viene. Dejemos de mirarnos el ombligo… o seguiremos de luto, viendo como la AUSENCIA DEL ESTADO Y LOS IGNORANTES MATAN DIARIAMENTE NUESTRO PATRIMONIO”.