La agrupación A.M.M.A emitió un comunicado para visibilizar las malas condiciones laborales de los Bomberos de Azul.

“Desde la agrupación A.M.M.A queremos visibilizar el mal momento que están atravesando los Bomberos de Azul desde hace mucho tiempo, Trabajan incansablemente sin herramientas, ni mascaras de oxigeno adecuadas, camión sin frenos, no hay tijeras, ni nada que les de seguridad por sus vidas y las de su prójimo. Necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos que compartan esta nota ya que ellos no pueden hablar de estos temas porque la fuerza no les permite”, escribieron en Facebook y difundieron varias imágenes para mostrar las condiciones laborales de los trabajadores.

En los últimos días, los bomberos de Azul fueron noticia por la seguidilla de autos incendiados que debieron apagar en la ciudad, hecho que se le atribuye a un joven de 15 años que está acusado de haber iniciado esos focos ígneos.