En el día de ayer culminaron en la ciudad de Mar del Plata los 30º Juegos Bonaerenses con una destacada participación de la delegación azuleña, que obtuvo un total de cuatro medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.

En la jornada definitiva, la pareja de beach vóley de Said Diab y Thiago Scarpello logró el segundo lugar del podio y aportó así la última medalla para

Azul, tras caer en la final de categoría sub 16 masculino disputada en PlayaVarese. El resultado favoreció de manera muy ajustada a Pilar por 2 sets a 1 (16/21,21/15 y 18/16), en lo que fue el partido final de los cuatro días de competencia azuleña.

Azul consiguió varias medallas en los Juegos Bonaerenses

A un costado de la cancha, alentó durante todo el juego una ruidosa hinchada azuleña, conformada principalmente por deportistas que habían concluido sus competencias el día anterior. A ello se sumó para el cierre un importante número de público ya que, debido a la paridad del encuentro, el mismo se extendió más de lo previsto y se definió cuando ya estaban terminados todos los partidos que habían iniciado en forma paralela en las canchas montadas en el lugar.

Por otro lado, el día lunes nuestro municipio consiguió distintas medallas que llegaron desde las tres selecciones municipales clasificadas a las finales y por

parte de competidores individuales en pruebas de atletismo. En este sentido, en la Pista Municipal “Justo Román” y en forma casi simultánea, los jóvenes sub 18 Juan Arriéguez –abanderado de la delegación– y Nahuel Pedernera consiguieron sendas medallas de oro en lanzamiento de bala y salto en largo, respectivamente.

Arriéguez llegó al lugar más alto del podio con un lanzamiento de 18,30 metros, cinco metros por encima de quien terminó segundo, mientras que Pedernera lo logró con un salto de 7,07 metros.

Por otro lado, en el Centro Municipal de Hockey la selección de hockey sub 16femenino le ganó 1 a 0 a Quilmes –gol de Agustina Ortiz– y de esa manera alcanzó la medalla de plata.

A su vez, en instalaciones del Pueyrredón Rugby Club en Parque Camet, los chicos de rugby sub 14 perdieron 14-10 con Lomas de Zamora pero aún así obtuvieron la medalla de bronce.

Finalmente y en su último enfrentamiento, el conjunto de fútbol 11 sub 18 masculino cayó ante San Isidro 3-2 en Club Banco Provincia –goles de Iván Martino y Tobías Martínez–, con lo cual también logró llegar al tercer escalón del podio y colgarse la segunda presea de bronce para Azul.

Estas medallas se sumaron a las obtenidas previamente por Milagros D’Amico (oro en 80 metros llanos sub 14), Marcial Martínez (plata en lanzamiento de martillo sub 16) y Ayrton Roldán (plata en acuatlón sub 14).