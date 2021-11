Desde el Pro Azul (integrante de la alianza JUNTOS) repudiamos el uso de recursos económicos del Ministerio de Cultura de La Nación ocurrido el domingo 7/11/2021 en el marco del festival itinerante Argentina Florece para financiar la campaña política del Frente de Todos de Azul.

Nos encontramos viviendo un nuevo año electoral, donde la mitad del Concejo Deliberante, la mitad de las cámaras de Diputados y Senadores de la Pcia., la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores Nacionales serán renovadas; además de cargos electivos provinciales y municipales en todo el territorio Argentino.

El partido que está a cargo del Ejecutivo Nacional y provincial decidió realizar un gran acto de campaña utilizando recursos económicos que pertenecen al Estado Nacional (Ministerio de Cultura) y, por ende, es de todos los argentinos. No es la primera vez que el oficialismo decide hacer uso partidario de bienes del Estado para campaña.

Lamentablemente hemos sido testigos durante años de cómo el kirchnerismo utilizó herramientas del Estado para campañas políticas. Tal es así que pudimos ver, por ejemplo, como el jueves 9 de septiembre, el Frente de Todos usó las instalaciones del predio de Tecnópolis (perteneciente al Estado Nacional) para hacer el cierre de campaña de las PASO.

No obstante ello, hemos visto azorados como el domingo pasado, el kirchnerismo azuleño realizó en las inmediaciones del balneario municipal recitales musicales, haciendo una vez más el uso indebido de recursos económicos del Estado para fines electorales. Además cabe destacar que en dicho predio se instalaron pasacalles partidarios, sombrillas y una pantalla gigante promocionando los candidatos del Frente de todos.

Queridos azuleños, no es correcto ni ética, ni legalmente que un partido que ostenta el poder utilice bienes del Estado como si fueran propios para fines electorales. Es fundamental que se respeten las instituciones y las herramientas que tiene el Estado como un bien de todos los argentinos y no de un grupo de candidatos de un partido en particular.

Por lo antedicho, digamos “BASTA” a estos abusos de poder.