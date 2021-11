La desaparición del investigador Alberto Lencina generó preocupación en muchos azuleños. A dos semanas de ese suceso, el azuleño publicó un extenso posteo en el que pidió disculpas y reveló que intentó quitarse la vida.

“Quiero pedirles disculpas por la preocupación y angustia que pueda haberles generado mí desaparición el 1° de noviembre y posterior intento de suicidio el día 6 en la Cuesta del Lipán, en la provincia de Jujuy. Al mismo tiempo lamento y me disculpo por todos los gastos ocasionados al estado en mi búsqueda (y de ser necesario los asumo) y me disculpo también con quienes hayan visto afectada su moral con mi comportamiento”, escribió el investigador en su cuenta de Instagram.

“En particular quiero disculparme con mis estudiantes, mis colegas y mis compañeras y compañeros de militancia por todas las complicaciones que les ha ocasionado mi ausencia. Desde aquella tarde del 6 de noviembre me puse a disposición de la justicia para que recaiga todo el peso de la ley sobre mi como consecuencia de mis actos. Pero al mismo tiempo, debo decirles, sentí la presencia de un estado que me acompañó y contuvo en ese difícil momento”, continúa el texto.

El sociólogo reveló que se encuentra en estos momentos está bajo tratamiento médico: “Actualmente me encuentro en la ciudad de La Plata, recibiendo el correspondiente tratamiento profesional, rodeado de mi núcleo familiar y seres queridos. Espero pronto volver a verles”.