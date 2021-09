En un predio cercano al Balneario Municipal de Arroyito, en el día mundial de la Prevención del Suicidio, familiares, amigos y allegados a familias que están atravesando este momento realizaron una jornada de concientización y una suelta de globos para recordar a quienes decidieron terminar con su vida.

En la oportunidad Oscar Peralta padre de una de las victimas dialogó con Canal 3 “hay que empezar a mirar muy mucho el tema de los jóvenes, por ahí ante una frustración o el pequeño dolor o la angustia o algo que no les salió bien buscan la parte mas fácil, pero nosotros después llevamos la peor parte que es sobrellevar la situación de que somos sobrevivientes, porque esto no tiene un año no tiene dos, siempre va a quedar ese dolor”.

Luego Andrea Carrasco de Madres Terrenales comentó “es muy importante poder hablar con la verdad que lo que le está pasando a cada uno, poder comprender cada una de la familias que hemos pasado por algún hecho distinto, por lo que ellos han tomado esa decisión en el poder de la decisión del suicidio, los que quedamos la importancia de quedar bien y estar firmes”.

Foto de portada: Gentileza Luis Paes Filmaker