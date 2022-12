Rivadavia de Río Primero ganó por primera vez en su historia el Torneo Campeonato de la Liga Regional

La Final del Torneo Campeonato de la Liga Regional de Fútbol San Francisco entre Tiro Federal de Morteros y Rivadavia de Río Primero significó y dejó para el club rojo y blanco un partido histórico por el contexto en general del mismo. Por primera vez que los de Río Primero consiguieron el título máximo de la casa del futbol del este cordobés. Tiro Federal de Morteros iba por su tercera estrella ya que fue Campeón Absoluto en 1988 y 2006.

El definitorio encuentro se disputo el pasado viernes y el gol para el equipo de Diego Smit Campeón de la Zona Oeste, donde compitió con los clubes de nuestra ciudad, lo marcó Tobías Ceballos quien estampó su nombre en la historia del club por la conquista que le significó a Rivadavia su primer Torneo Campeonato.

Rivadavia Rio Primero Campeón Absoluto Foto: Prensa Liga Regional San Francisco

Rivadavia pertenece ahora del exclusivo grupo de los 17 equipos que Campeones Absolutos de la Liga Regional de Fútbol San Francisco en los que figura el Cultural Arroyito con los títulos de 1964, 1990 y 1996 en el cual el máximo ganador en los 100 años de historia de la casa del fútbol del este cordobés (este fue el año del centenario) con 19 conquistas es el 9 de Morteros seguido por Sociedad Sportiva Devoto con 14 consagraciones.

Diego Smit, el entrenador de tal vez del proceso más importante del futbol no solo del club albirrojo sino de la localidad de Río Primero en si comentaba “creo que todavía no caemos bien en lo que hemos logrado, nos tocó conseguir el Torneo Campeonato que la verdad era algo soñado por la institución, es algo muy lindo y nunca se había dado” también agregó " sentimos que hemos hecho bien las cosas, después nos ha tocado jugar alguno partidos mejor otros no tano pero de lo que estamos seguros es que en la recta final hemos sido muy competidos y eso nos dio esta posibilidad”.