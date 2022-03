Luego de conocerse a los integrantes de la lista única en las internas del Partido Justicialista, internas que no habrá en gran parte de la Provincia, la ex presidente y candidata a intendente por el peronismo Gladys Vaca dialogó con Canal 3 Arroyito para opinar sobre la confección de la misma y la situación del partido en Arroyito.

Gladys Vaca comentó “es como que se ha hecho no democráticamente, aclaro el partido hace dos años que no tiene vida democrática, no se llama ni se convoca a reuniones, jamás he sido invitada y cuando se sabe tiene la obligación de comunicarlo con 60 días de anticipación”.

“Sinceramente no se cómo se ha formado esto, con todos los afiliados que he hablado no han sido convocados, y para ella (Alejandra Díaz) poder seguir tiene que tener el aval del 10% del padrón de los afiliados y no sé si eso existió. Esto se ha hecho todo en un acuerdo, no se cómo llamarlo. Me llena de impotencia porque esto lo único que hace no es construir sino destruir el partido que ya viene bastante destruido”.

Vaca hizo una referencia a como se ha armado la lista única “la presidencia de ella es casi de facto, no está elegida por el voto de los afiliados esta elegida por un grupo de compañeros que decidió ponerla a ella al frente del PJ local. La mayoría de los que están en la lista son empleados de la Municipalidad, las cosas que veo las digo, para mí la confección fue de acuerdo entre la actual presidenta y el mandatario de ciudad (Benedetti). El partido en Arroyito no tiene futuro, esto muere, creo que va a dejar de existir si se continúa con esto”.