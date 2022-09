Pilotos de Arroyito corren por el Zonal Los Troncos en el Circuito Los Toboganes

Son varios los volantes de nuestra ciudad que compiten sobre todo en la categoría Promocional de este certamen que se desarrolla en la provincia de Santa Fe; se correrá la séptima fecha de su Torneo Oficial 2022 en el autódromo Parque Los Toboganes con la participación de invitados en el Turismo C.

El cronograma de actividades para este sábado dio inicio a las 09:00 hs. administrativa en torre de control y verificación técnica con pasaporte obligatorio; a las 12:00 pruebas libres para los titulares del Turismo C , Fórmula, Turismo B, para los invitados Turismo C TC 2000; Turismo A, Promocional, TC 4000 y series para los titulares del Turismo C; a las 15:00 cierre de inscripciones y sorteo de series y a las 17:00 finalización de verificación técnica.

El cronograma del domingo se anuncia desde las 09:00 inicio de actividad en pista con series Fórmula, Turismo B, final Turismo C (invitados), series TC 2000, Turismo A, Promocional y TC 4000. Finales Fórmula A, Turismo B, Turismo C (invitados), TC 2000, Turismo A, Promocional y TC 4000 y a las 18:00 podios y entrega de premios.

El grueso de los pilotos de Arroyito corren en el Promocional donde el campeón actual Darío Titi Rainudi esta segundo en el campeonato y buscara retomar la cima de la clasificación este fin de semana justamente.