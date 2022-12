Nacho Abraham de Arroyito jugará la próxima temporada de la Primera Nacional en Chaco For Ever

Ignacio comenzó a jugar al fútbol de manera formal en las inferiores del Cultural Arroyito, pasó por la formativas del Instituto Atlético Central Córdoba y de allí desembarcó en un Juventud Unida de Gualeguaychú donde debutó en Primera División jugando en el Toreno Federal A. En el último año lo hizo en el León del Imperio del Sur y ahora el fútbol le da la posibilidad de jugar en uno de los grandes del Interior del País, Chaco For Ever.

En el Federal A en total jugó 51 partidos, la mayoría como titular donde solo fue amonestado 6 veces y recibió una sola tarjeta roja. En la Primera Nacional lo hizo en 21 ocasiones con la camiseta celeste de Estudiantes de Río Cuarto donde marcó 2 goles y recibió 5 amarillas, fue titular en 16 encuentros, ingresó como suplente en 5 juegos y fue reemplazado en 7 oportunidades.

Ignacio Abraham de Arroyito Juventud Unida de Gualeguaychú

El equipo de la ciudad del sur cordobés sigue siendo el dueño del pase de Abraham que tiene una buena chance en Chaco For Ever “muy contento por esta nueva oportunidad; al igual que este año la categoría (Primera Nacional) me vino muy bien , me sentí bien, creo que me adapté lo más que pude y bueno que salga esta oportunidad de ir a otro club, a un grande bueno me pone muy contento y ya en pocos días listo para iniciar la pretemporada de la mejor manera posible” decía Nacho.

Respecto a lo que será el 2023 para su nuevo equipo y en lo personal la respuesta fue “hablé con ele entrenador, los objetivos son los mismos que tuvieron este año, tratar de meterse en el reducido y también tenemos Copa Argentina así que esperamos tener un buen desempeño” respecto a lo individual comentaba " tratar de seguir asentándome en la categoría desde el lugar que me toqué y aportar lo mejor para el equipo”.