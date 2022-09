Maximilino Sosa de Arroyito junto a su pareja están en la Final del Mundial de Tango

Desde las 16 hs. Fernanda Vigliano y Maximiliano Javier Sosa oriundo de Arroyito, se presentarán hoy en las finales de Tango Pista y Tango Escenario del Mundial de Tango 2022 que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, desde las 16 hs.

En diálogo con Fredy Bustos y Emi Lorenzón de Todo Córdoba comentaron “es algo emocionante, es la primera vez que venimos a Buenos Aires a participar del Mundial y tuvimos la suerte de llegar a la final. Ganamos en la subsede de la ciudad de Marcos Juárez, nos dio el pase a la semifinal, ahí competimos contra 160 parejas de todo el mundo y tuvimos la suerte de pasar entre los 35 finalistas”.

“Estamos tranquilos, creo que lo que nos juega mucho a favor es que no somos bailarines profesionales, no nos dedicamos de lleno a esto, cada uno tiene sus obligaciones y su trabajo distinto a esto, no ligado al baile, eso nos da una tranquilidad extra, al subir al escenario los nervios están, pero estamos muy tranquilos”.