Maxi es un pequeño youtuber de 11 años, que padece celiaquía y hace videos para informar sobre el tema

Cuando uno asume en algún momento que padece una enfermedad complicada debe pasar un cierto tiempo, diríamos que un par de años para aceptarla y para dar el siguiente paso, pero en este caso no solo el pequeño aceptó lo que le tocaba sino que se puso en marcha y manos a la obra y buscó la manera de informar sobre lo que le pasa.

El tema es que Máximo Alarcón tiene solo 11 años es de Arroyito y le diagnosticaron celiaquía, y junto a sus papás José Pablo Alarcón y Melina Pacheco que son los pilares del pequeño, lo apoyaron y hoy es un joven youtuber que graba videos para contar sobre sus emociones y experiencias.

Maxi Alarcón el youtuber de Arroyito que habla de celiaquía Foto: Redes Sociales

Vía Arroyito dialogó con Maxi y sus papás que nos contaban: “desde que le diagnosticaron celiaquía a Máximo, en el año 2018, toda la familia tuvo que acostumbrarse a las nuevas condiciones. Como familia al momento del diagnóstico sentimos miedo, hoy en día…con el diario del lunes… entendemos que era “miedo a lo desconocido”.

“En la sociedad no había tanta información sobre el tema y tampoco nosotros nos habíamos interesado hasta el momento en conocer. Entendemos que uno no se informa o se involucra hasta que nos toca de cerca. Todos en la familia, abuelos, tíos, hermanos, amigos, familia de amigos, profesores y maestros, entre otros, tuvieron que conocer sobre la celiaquía y comprender los cuidados que debíamos tener para con Maxi”.

En ese momento vieron la realidad de ir a los cumpleaños y no poder consumir la comida, lo mismo cuando Maxi iba a la escuela o salir a comer y no encontrar menú para ellos, “a medida que fue pasando el tiempo con más información y experiencia comenzamos a naturalizar más los procesos que implican vivir con una persona celíaca”.

Pero un día Maxi tuvo una idea, como poder ayudar, cómo encontrar un lugar común para quienes están en la misma situación “se le ocurrió la idea de crear un canal de Youtube e Instagram para llegar a más personas que estén en su situación, donde pueda compartir sus experiencias y nosotros como familia lo queremos acompañar en su iniciativa. Entendiendo también el uso de la tecnología como medio de comunicación con la sociedad. Teniendo en cuenta que sea utilizada como una herramienta, de forma responsable y productiva”.

Luego Maxi nos comentó sobre su idea “les cuento que el objetivo del canal joven.glutenfree es llegar a todos los chicos, hombres, mujeres, con celiaquía para acompañarlos, ayudarlos y compartir consejos, experiencias, recetas de comidas, información, entre otras cosas”. Ahí encontrarás consejos, experiencias, información para aprender entre tantas cosas.

Maxi agrega “Los invito a unirse al canal Joven.gluetenfree en Youtube y en Instagram para no perderse las actualizaciones y noticias. Espero tus comentarios y experiencias! Espero que en mi canal encuentres inspiración y apoyo que te puedo brindar yo, Maxi un niño gluten free. ¡Soy un niño como cualquier otro, lo único que no me alimento con gluten!”.