La salida de Alejandro Orfila del club de Alberdi debido a los malos resultados hizo que el Club Atlético Belgrano se quedará sin entrenador en la novena fecha del torneo de la Primera Nacional. Iván junto a otros dirigentes y el mismo Artime están a cargo del Directorio Deportivo del Club que se ha tomado contacto con varios entrenadores.

Óbolo a quien algunos vinculan y “otros ya no” con el empresario Cristian Bragarnik estuvo en el ojo de la tormenta injustamente luego de la salida de Orfila, Artime rápidamente salió rápido a respaldar no solo de Iván si no la de él como presidente del club y tal vez un poco a desviar la atención por el momento deportivo del primer equipo, hasta incluso pidió jugar un partido con Talleres.

Lo cierto que luego de la derrota ante San Martín de Tucumán en el “Julio Cesar Villagra” por 1 a 0 entre los reproches al referí, los insultos al goleador Vegetti de dirigentes del celeste la “cosa” quedo tirante.

Sin embargo, la dirigencia que lo tiene al ex delantero del Deportivo y Cultural Arroyito en un rol más que importante todavía no se decidió por un nombre para reemplazar al anterior técnico sabiendo de que este fin de semana Belgrano no juega por fecha libre en la Primera Nacional.

En las últimas horas trascendió que hubo contactos con Guillermo Farré, referente Celeste y ex compañero de Iván Obolo que se retiró del fútbol y es ayudante de campo de Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata, que este sábado perdió con Independiente por cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, pero es difícil que salga del Pincha.