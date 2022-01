Luego de cumplirse 20 años de uno de los momentos que quedarán en la historia política de Arroyito, cuando los empleados municipales llevaban adelante una protesta en el hall del Edificio Municipal y que dos días después generara la renuncia del intendente Oscar Almaraz, otro de los actores principales fue, el en ese entonces, viceintendente Julio Ferreyra.

El ex intendente dialogó con Vía Arroyito sobre esos momentos e hizo hincapié en una declaración del ingeniero Carlos Pucheta cuando contó su versión de lo sucedido, “dijo Pucheta el 7 de enero de 2002, los empleados municipales se reúnen en asamblea en el hall municipal, cuestionando duramente al señor intendente Oscar Almaraz y sus secretarios, exigiendo concretamente el cobro de los sueldos, y la renuncia de su Secretario de Gobierno, Mariano Acosta. Dada la imposibilidad de hacer lugar a su reclamo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (SOEMA), resolvió esperar 48 horas para que se abonaran en su totalidad sueldos y aguinaldos a todos los empleados. Pero este reclamo se sabía que tampoco iba a poder ser cumplido en tiempo y forma, lo que provocó una fuerte crisis en el gabinete ejecutivo municipal. Lo que nunca se dijo es que en ese momento se estaba ante una de las crisis más profundas de la Argentina, con la salida de la convertibilidad, la retención de los depósitos bancarios (corralito), 5 presidentes en 12 días, y algo aún peor: debido a las deudas que la Municipalidad de Arroyito tenía con la Provincia (contraídas mucho antes), el Gobernador José Manuel De la Sota, retuvo el 100 % de la co-participación, enviando solamente una simbólica de Un Peso. 2 días más tarde, agobiado y presionado por la situación, renuncia el Intendente Almaraz”.

En su muro de Facebook, Julio Ferreyra hizo un comentario sobre la publicación de Pucheta.

Sobre la pregunta de que sucedió Ferreyra comentó “coincido bastante con lo que dice el ingeniero Pucheta, por eso no me siento contento pero si halagado de que hayan puesto la verdad de las cosas y más adelante en su misma pagina opina Alicia Ludueña que es una prestigiosa empleada municipal de muchos años y coincide también con el desmanejo económico principalmente del Municipio”.

Cuenta además como fue ese día “esa mañana muy temprano al hall de la Municipalidad llegan los empleados municipales con bombos y comienzan con canticos donde expresan que quieren cobrar los sueldos y el aguinaldo, también es cierto que dicen que se vaya el Secretario de Gobierno (en ese momento era Mariano Acosta), son versiones que las afirman muchos”.

“Es cierto que había una crisis a nivel nacional, lo único es que acá en el Municipio no se habían tomado los recaudos entonces se sentía más grave la situación, también se le debía de la Provincia es cierto pero había un pacto fiscal que ellos no habían ido a reconvenir, nosotros a los 30 días de haber asumido ya estábamos en Cba para reconvenir ese pacto y empezamos a cobrar normalmente, ellos se dejaron estar y habían cobrado un peso de coparticipación que agravó la situación. Creo que había una crisis económica, administrativa y también puede ser política pero todos sabemos que si entras en política tenes que manejar políticamente las cosas y quizás esa fue la falencia de ese gobierno”.

Cuando sucede la renuncia de Almaraz, asume el cargo Ferreyra y agregó sobre ese momento “difícil, yo era vice y de un día para el otro, porque la renuncia fue el 9 y yo asumí el 10, me tenia que poner al tanto de todo y hacerme cargo de la situación que quemaba, y en primer lugar lo que pensé, porque podía haberme hecho lado también, pero había una ley que la habíamos hecho nosotros que era la Carta Orgánica Municipal y en la Ley sobre Acefalía era muy clara y dice que el viceintendente tenia que hacerse cargo en ausencia de intendente, y si habíamos hecho esa ley hacia poco mal podíamos no hacerle caso en esta oportunidad.”.

En ese momento se tomaron determinaciones drásticas “hubo que dejar empleados sin trabajo, principalmente jerárquicos, y a los que quedaron les bajamos el sueldo, eso fue muy duro porque me tocó hacerlo con amigos, compañeros míos, así que imaginate vos como fue la situación”.

Sobre el hecho histórico dijo “Es un hecho histórico más en Arroyito, es muy jugoso en historia no solo municipal sino en todos lo ámbitos, hay historias muy ricas y a nivel político municipal la que más se escucha es la de Ballattore cuando no lo dejaron asumir, esta fue una más, si bien ha sido importante no ha sido la más grave, le dieron connotación porque hubo una maquinaria de defenestrar este hecho nada más”.

Varias voces son las que señalan a Ferreyra como quien generó que Almaraz renuncie y contestó “los que realmente hablaron y armaron esto para que me echaran la culpa a mí, fueron dos o tres personas a lo sumo, que al no tener argumento de como justificar el desastre administrativo y económico que tenia la Municipalidad se les ocurrió pensar que políticamente yo podría haber tenido ese manejo, imposible tener la fuerza política necesaria para manejar el Corralón, nadie lo pudo hacer, nunca y menos yo por supuesto y no se me ocurrió tampoco”

Finalmente serían tres las personas como lo comenta “Creo que en eso fueron dos o tres personas que bueno, el tiempo se encargó de esclarecer, yo seguí siendo el mismo, sigo trabajando en Arroyito, sigo estando en todas las actividades que tuve antes de ser intendente y esas dos o tres personas, bueno, no les ha ido tan bien. Ahí está uno desaparecido, el otro escondido y uno amarrado a un salvavidas que no se porque, pero bueno así están”.