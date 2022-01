Si de un momento oscuro y complicado que ha quedado en la historia de Arroyito hablamos, sin dudas la renuncia del Dr. Oscar Almaraz a la intendencia el 9 de enero de 2002 de nuestra ciudad ha calado hondo en la democracia de Arroyito que se viste de sospecha y dudas cada año que pasa.

Relato de Carlos Pucheta Arroyito Foto: Facebook

Bien recuerda en su perfil de Facebook el ingeniero Carlos Pucheta, historiador de pasión, que un día como hoy 7 de enero ocurría lo siguiente “el 7 de enero de 2002, los empleados municipales se reúnen en asamblea en el hall municipal, cuestionando duramente al señor intendente Oscar Almaraz y sus secretarios, exigiendo concretamente el cobro de los sueldos, y la renuncia de su Secretario de Gobierno, Mariano Acosta. Dada la imposibilidad de hacer lugar a su reclamo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (SOEMA), resolvió esperar 48 horas para que se abonaran en su totalidad sueldos y aguinaldos a todos los empleados. Pero este reclamo se sabía que tampoco iba a poder ser cumplido en tiempo y forma, lo que provocó una fuerte crisis en el gabinete ejecutivo municipal”.

Oscar Almaraz ex intendente Arroyito Foto: Municipalidad

En su relato continúa “Lo que nunca se dijo es que en ese momento se estaba ante una de las crisis más profundas de la Argentina, con la salida de la convertibilidad, la retención de los depósitos bancarios (corralito), 5 presidentes en 12 días, y algo aún peor: debido a las deudas que la Municipalidad de Arroyito tenía con la Provincia (contraídas mucho antes), el Gobernador José Manuel De la Sota, retuvo el 100 % de la co-participación, enviando solamente una simbólica de Un Peso. 2 días más tarde, agobiado y presionado por la situación, renuncia el Intendente Almaraz”.

Hasta ahí el relato de Pucheta muestra una historia que un par de publicaciones más abajo se pone en duda por uno de los actores de ese momento el Lic. Mariano Acosta “20 años donde he guardado silencio respetuoso. No existió tal atraso. Y lo que pedían era ilógico. Las razones eran otras. A esta altura ya todos las conocen. Los empleados fueron usados. Muchos de los responsables reales ya están fallecidos. Y hay otros, que eran responsables de gestión, que estaban haciendo su juego. Escondidos tras sus escritorios. El tiempo puso a todos en su lugar”.

Comentario en Facebook de Mariano Acosta Arroyito Foto: Facebook

Continúa el hilo de publicaciones con diferentes actores y opiniones y publica Alicia Ludueña que hace referencia a su situación como empleada “Hacía 20 años q trabajaba en la Municipalidad. Los proveedores llevaban 6 meses sin cobrar. En mí c aso como el de otros compañeros, cobrábamos el sueldo con 20 a 24 días de atraso. La Coparticipación llegaba $1, pq se debían todos los aportes y la Pcia los descontaba de allí. Se gastaba más de lo q ingresaba, y fue ese día de Ene q todos los empleados pedimos q se fuera el “Secr de Gobierno” y el Intendente, bajando las escaleras dijo: “Se va Mariano, me voy yo” . Y luego la Intendencia queda a cargo del Vice intendente. el Sr Julio Ferreyra, junto al Secr de Hacienda sr Eduardo Sueldo, quienes sacaron a todos los Asesores a los q se les pagaba mucho dinero y pusieron al día todas las deudas... Y quiero dejar bien en claro, los empleados no estaban en contra del Intendente Almaraz...”

Comentario de Alicia Ludueña Arroyito Foto: Facebook

En dicha publicación algunos comentarios más “Vergüenza histórica. Algunos de los confabuladores siguen. .en encumbrados cargos públicos”, “la mayoría de los sueldos ya estaban pagados. Sólo restaba pagar una pequeña parte de las categorías más altas y cargos ejecutivos”, “,un golpe de estado para mí, orquestado por sus propios y apañados por los ajenos”, “El Dr Almaraz fue el intendente más honesto que tuvo Arroyito desde el advenimiento de la democracia”.

La historia siempre se escribe con la misma tinta, las letras y los relatos pueden ser diferentes, pero la tinta cuando se vuelca sobre un papel... mancha.