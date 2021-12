El base de Las Varillas tuvo su primera oportunidad desde el inicio a los 21 años, volviendo a sacarle otro récord de juventud a Carlos Delfino. Bolmaro jugó 18 minutos en la derrota de Minnesota Timberwolves contra Atlanta Hawks, sumó dos puntos, defendió a Trae Young y se fue lesionado en el tercer cuarto: no sería un problema grave. El miércoles 8 a las 22.00 horas Minnesota volverá a jugar en su estadio, recibiendo a otro rival muy complicado como Utah Jazz.

El 6 de diciembre de 2021 será otra fecha inolvidable para Leandro de tantas que se le acumularon entre 2020 y 2021 a un chico que fue drafteado en la NBA, jugó la final de la Euroliga, fue campeón en España, llegó a la mejor liga del mundo, disputó sus primeros Juegos Olímpicos y tantas cosas más en tan poco tiempo.

La primera noche de Leandro Bolmaro en el quinteto inicial de Minnesota Timberwolves. (@Timberwolves)

Leandro jugó su primer partido como titular en la NBA, siendo elegido por el entrenador Chris Finch en el quinteto inicial de Minnesota Timberwolves para enfrentar a Atlanta Hawks; lamentablemente el ex Almafuerte de Las Varillas salió lesionado en el tercer cuarto y su equipo fue derrotado por 121-110 en casa.

Más allá del mal trago final, aunque por suerte la lesión no parece ser algo grave, Bolmaro marcó otro récord, anunciado como “The argentine in the Wolves’ nine”; el argentino con la nueve de los Wolves en la presentación del equipo, Bolmaro le quito el récord a Carlos Delfino que lo poseía desde marzo de 2005, cuando fue titular en Detroit Pistons con 22 años y 205 días anotando 4 puntos en una derrota contra Cleveland Cavaliers.