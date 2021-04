Bolmaro, jugador elegido en la posición más alta del Draft de la NBA (23ª) en la historia de Argentina, sostuvo que aún no tiene decidido si a la mitad de año se sumará a Minnesota o seguirá en Barcelona. Vale recordar que fueron los New York Knicks quienes lo “draftearon” para luego ceder sus derechos en la NBA a los Timberwolves de Minnesota.

El Barcelona, que lo fichó el verano de 2018 para reforzar el filial, le hizo un contrato profesional hasta 2023; allí Leandro ha tenido un crecimiento más que importante sobre todo en Liga ACB, el ex Almafuerte decía sobre todo esto “Hasta que termine esta temporada, no voy a cerrar nada. Todavía quedan 3 o 4 meses acá, la parte más importante, que es la parte final. Y después veré, con mi agente y mi familia, lo que más me conviene” dejando en claro que hoy por su cabeza está en un Barcelona que es protagonista en todos los frentes donde compite.

Bolmaro el día que fue elegido por NY Knicks y cedido a los Wolves en el Draft.

En su equipo el jugador nacido en Las Varillas ya comparte experiencias con dos ex NBA Nikola Mirotic y Pau Gasol a lo cual el escolta comentaba “Estoy contento con mi presente. Me siento agradecido por poder aprender cada día de los mejores y por ir mejorando y sintiéndome mejor cada año”, afirma Bolmaro, que ahora dice estar “disfrutando” por compartir vestuario con “dos leyendas” que al igual Nick Calathes le han sido de gran ayuda en su crecimiento deportivo.

Leandro Bolmaro (Ramiro Pereyra / La Voz)

Otro de los temas por supuesto fue la Selección Argentina y la posibilidad de ganar títulos tanto con la Nacional como con su equipo “Siempre estar en la selección es un sueño, y más en los Juegos Olímpicos, que serían los primeros para mí. Si tengo esa oportunidad, seguro que la voy a aprovechar al máximo”, antes, el Barça aspira a ganar su tercera Euroliga, pero si le dan a elegir, aunque admite que es una decisión “complicada”, Leandro Bolmaro lo tiene claro: “La medalla de oro en los Juegos Olímpicos”; y si, hay cuestiones que nunca cambian; y el amor por la celeste y blanca en el joven base de nuestro departamento San Justo está intacto.