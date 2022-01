Un productor agropecuario de un campo colindante el martes realizó tareas de fumigación afectando la cancha principal del club Sociedad Cultural y Deportiva La Para quien invirtió no solo para dejar el piso de su campo de juego en óptimas condiciones para poder afrontar el Torneo Provincial de Fútbol, sino también para lo que será la temporada 2022 de la Liga Regional de Fútbol San Francisco.

Fumigaron la cancha del Cultural de La Para Foto: Prensa Cultural La Para

Con gran preocupación por la utilización de este tipo de agroquímicos, en cercanías del pueblo y de institución donde a diario muchos jóvenes y niños hacen deportes al igual que lo planteles superiores, el presidente de la institución Marcelo Jalef informo que se están analizando las medidas a tomar, la primera de ellas tiene que ver a una presentación en lo judicial.

Este no es un hecho aislado y es un mal con el que varios pueblos y clubes deben lidiar constantemente sin encontrar ningún tipo de repuestas en las autoridades locales ni tampoco provinciales. Desde “La Cultu” no ocultan su bronca y amargura no solo por lo significa económicamente la inversión que quedó trunca; además por el peligro que este tipo de hechos significan para la salud.