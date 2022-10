La profesora Laura Berardo de Arroyito expondrá en la TEDx de la Universidad Nacional de Córdoba

El próximo miércoles 2 de noviembre, Arroyito estará representado en las charlas TEDx de la Universidad Nacional de Córdoba por la Profesora Laura Berardo egresada de la Facultad Lenguas, presentando su disertación “Opinar, un deporte de riesgo”. El evento está organizado por la Secretaría de Innovación en la Gestión junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) y los SRT en su edición 2022.

Profesora Laura Berardo Arroyito Foto: Facebook Personal

Vía Arroyito dialogó con Laura que comentaba “en el mes de julio de 2021, me anoté a la convocatoria que realiza la UNC para aquellos interesados en participar de una Charla TEDx, logro anotarme, pero no quedé seleccionada, pero me avisan que me tenían en cuenta porque había quedado muy cerca, pero querían darme una oportunidad para las que se realizarían en este 2022″.

Continúa Berardo “yo acepté y durante el verano fui preparando la charla, y en el mes de marzo me hicieron una audición, un tipo casting, me probaron y me dijeron que seguía en camino, en el mes de agosto me designan un tutor, un coach en oratoria para preparar la charla, y luego de una audición me confirmaron que quedé seleccionada para este 2022″.

Respecto a las conferencias TED, comenzaron en 1984 en California y consistían en la convergencia de 3 grandes temas: tecnología, entretenimiento y diseño. Actualmente estas conferencias cubren todos los temas y tipos de oradores, desde ciencia, negocios, arte y filosofía hasta los grandes problemas globales.

TEDx Córdoba. Una oportunidad para conectarse e inspirarse.

Agrega Berardo “ya con los ensayos listos la presentación será el miércoles 2 de noviembre a las 18 hs., en el Auditorio de la Facultad de Agronomía, somos 5 oradores en total, y el lema inspirador es “Que espera el futuro de nosotros” y mi charla tiene que ver sobre el tema de la opinión, de lo difícil que es decir lo que pensamos en nuestra sociedad”.

“Mi charla se titula “Opinar, un deporte de riesgo” y está basada en un proyecto que yo trabajo con mis alumnos de sexto año de la Escuela Vélez Sarsfield, un proyecto que se titula “Mi palabra vale” y es la idea que da origen a ese proyecto”.