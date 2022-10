El músico y cantautor Emma Núñez de Arroyito, se presentó junto a Yoel Hernández en la Peña de Morfi de Telefé

Emma Núñez desde hace tiempo forma parte del ambiente de la música, si bien su proyecto en solitario consta de otro formato, el artista de Arroyito desde muy joven formó parte de grupos folclóricos.

En esta nueva oportunidad acompañó a uno de las promesas de la música popular Argentina; se trata del músico chubutense Yoel Hernández que se presentó en el programa “La Peña de Morfi” de Telefe e interpretó un tema dedicado a su madre y otros propios con el acompañamiento en el bajo del artista de nuestra ciudad.

Emma Núñez de Arroyito estuvo en la Peña de Morfi Foto: Prensa Telefe

Vale recordar que la invitación al programa de la Tv abierta surgió cuando el artista musical del sur de nuestro país se presentó en el programa radial “Perros de la Calle” que conduce Andy Kusnetzoff y al contar que su sueño era presentarse en “La Peña” se comunicó Jey Mammón y lo invitó “Si me hubiesen dicho que a los tres meses de venirme a Buenos Aires esto hubiese sido posible, yo capaz que no lo creía. De todos mondos me mandé y estoy acá cumpliendo un sueño”, resaltó Yoel.

No mucho menor es la felicidad de Núñez que no solo se mostró contento con esta gran oportunidad que se presentó y que claramente tanto él, como la banda y Hernández aprovecharon al máximo. Esto hace que por el momento y debido a que se sumaron muchas oportunidades luego de lo ocurrido el domingo Emma relegue un poco su proyecto musical personal para acompañar a esta joven promesa que seguramente tendrá un verano con muchas presentaciones en diferentes festivales de nuestro país.

