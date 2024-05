La Policía solicita el paradero de Lucio Guillermo Jarab de 73 años de San Francisco

La Unidad Regional San Justo de la Policía de Córdoba emitió un comunicado con el pedido de paradero de un hombre de 73 años y solicita a la sociedad colaboración para dar con el mismo.

Dicho pedido de paradero es del llamado Lucio Guillermo Jarab quien el día 09 de Diciembre del año 2023, fue visto por última vez en la ciudad de San Francisco, San Justo. El mismo se encuentra en situación de calle.

Pedido de paradero de Lucio Guillermo Jarab de 73 años Foto: URD San Justo

Lucio mide 1,70 mts de altura, de contextura delgada, cabello canoso (no muy corto, no muy largo), ojos color marrón, tatuajes no presenta así tampoco cicatrices.

Cualquier información al respecto o datos para aportar, comunicarse al 101- 911 o (03564)-443272 y Jefatura Dptal. (03564) 443766 o (03564) 443733, (03564) 570111 o asistir a la comisaría o unidad judicial más próxima.

Mail: ujudicial101-sf@justiciacordoba.gob.ar