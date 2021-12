Cuando uno llega a estos puntos especiales en la vida, muchas veces se pone a analizar que quizás lo que fue un sueño y en ese momento algo casi inalcanzable, hoy es una realidad que supera ese sueño y que lleva a seguir poniéndole la misma energía que generó todo esto.

El 15 de Diciembre de 2001, cuando la instantánea de nuestro país no mostraba su mejor imagen, un joven Juan se lanzaba tras su sueño, la radio propia. Muchas fueron las manos (entorno muy cercano y que hoy sigue estando), las que ayudaron de una u otra manera a que el barco “La Mega” llegue a buen puerto, y vaya si lo han logrado.

Juan Bergonzo La Mega Arroyito

Sobre la calle Rivadavia, entre Belgrano y Bv. Pagani se podía apreciar la torre transmisora de la radio, el estudio de inicio que por causas fortuitas se presentaron algunos contratiempos, para luego de un tiempo definir que la casa de la emisora fuera en Mariano Moreno 1774.

Juan le comentaba a Vía Arroyito “el sueño de la radio venía mucho antes creciendo en mi, desde los 16 o 17 años que imaginaba que iba a tener mi radio, pero sabia que tenia que ir a estudiar a Córdoba. En el 99 estaba en Córdoba estudiando Comunicación pero me di cuenta que la economía se me complicó y que me tenia que volver a Arroyito”.

Juan Bergonzo La Mega Arroyito

“Ahí empecé a pensar en la radio, a imaginarla, y a bajar todas las ideas en un papel y asi armé un proyecto que se lo presenté a un amigo y este amigo me habilitó el dinero que necesitaba como para comenzar y así arranqué”. El 15 comenzaba el sueño de La Mega y el 21 de diciembre Argentina se sumergió en una de las peores crisis económicas, “a nosotros nos tocó vivir ese arranque”.

Fm 97.5 La Mega ha mantenido un formato musical y artístico bajo una línea desde que comenzó a sonar, con algunos cambios pero siempre siendo fiel a un estilo, siendo una de los emisoras más escuchadas, agrega Juan “tiene audiencia de 20 años, oyentes que se comunican hoy y se acuerdan de cosas que escucharon o que vivieron con la radio hace 20 años y eso es maravilloso, un sueño cumplido”.

Con varios años como locutor en la ciudad de Córdoba trabajando con grandes del micrófono, pudo trasladar la idea de una radio de ciudad, ayornarla y plasmarla en Arroyito “siempre tuve la idea de que la radio sea un nexo con la cultural local, con las noticias locales pero sobre todo con la cultura local, que en esos momentos no se le daba cabida, a la bandas locales y a la música nueva”.

Luego de 20 años el balance es altamente positivo, han pasado por los estudios de la 97.5 muchos profesionales que terminaron siendo parte de la radio y amigos “la verdad que pasó mucha gente, muchos colegas que trabajaron conmigo y con la radio y si hay algo que me hace muy bien es pensar que prácticamente con el 100% hoy nos hablamos y estamos en contacto, quizás ese sea el regalo más grande de estos 20 años que me hizo la radio, además de seguir haciendo lo que más me gusta”.