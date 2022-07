Cuando muchas veces hablamos de la amistad que me une a Juan, podemos decir que en el Día del Amigo quiero darle un abrazo por tantas cosas, no lo he visto, no me lo he cruzado, pero esta historia la conozco y un día iba a llegar el momento de contarla y justo en este día tan especial es la oportunidad para honrarlo.

Esta es para mí la más real de todas las historias, la falta de empatía, el abandono de la Justicia, la burocracia que ignora por completo el sentimiento y la angustia que se transforma en la compañera de todos los días, desde el 23 de diciembre de 2021. Me pregunto... ¿Tanto tiene que demorar el mundo de los hombres para impartir justicia y dar el descanso necesario?

Durante la madrugada del 23 de diciembre de 2021 en la autopista 19 a la altura de la localidad de La Francia, se produjo un accidente (por la negligencia de quien lo ocasionó debería llevar otro nombre) que involucró un Volkswagen Gol Trend gris de Santa Fe, un Renault Logan de Arroyito y un Gold Trend rojo de Biallet Massé, donde fallecieron 3 personas, una mujer de 50 años en el siniestro y posteriormente un hombre de 48 años y aquí es donde digo que es la más real y dura de todas las historias, la esposa de mi amigo Juan Osvaldo, de 57 años Laura Esther Funes.

El nudo en la garganta es la menor de mis preocupaciones, ya voy a incluir más detalles que he conocido. Posterior al hecho, las pericias determinaron que hubo un cuarto vehículo involucrado en el tema, una camioneta Volkswagen Amarok blanca conducida por E.G. que habría subido a la autopista no en óptimas condiciones de conducir que impacta a uno de los vehículos, que genera que se cruce de carril en la autopista y ocasione la tragedia en esa madrugada. Este conductor fue imputado por parte de la Fiscalía de “homicidio culposo agravada por multiplicidad de víctimas”. Le retiraron el vehículo, no el carnet y puede seguir conduciendo sin problemas, tal vez porque el poder económico está por sobre algunas cosas. Es el chiste de esta historia.

Hoy, Juan sigue esperando que “la tortuga” de la Justicia gane una carrera, pero al parecer... la liebre sigue siendo más rápida y se escapará. A poco tiempo de los 6 meses, Juan, sus hijos y sus nietos esperan justicia, esperan que aquellos que deben impartirla con todos sus honores porque para eso eligieron esa profesión, para honrarla, dejen “La Feria” de 6 meses y muestren el respeto que le deben a mi amigo (y a la cantidad de personas que esperan lo mismo) y que lo honren como intento hacerlo con esta nota.

No es ficción, fue todo real. Juan recibió el alta del Hospital para venir a despedir a su compañera en el cementero con quien se habían elegido para pasar toda la vida, y alguien (ya identificado) se la arrebató. Tirado sobre el pasto en pleno accidente y casi inconsciente sintió que se le acercaba una persona, entre tantas cosas pensó que era para ayudarlo, y sintió el frio del calzado que golpeó en su brazo y una voz que dijo “este está listo”, ¿costaba mucho agacharse y hablarle al oído para saber su situación?.

Desde el traslado sin destino, porque seguía inconsciente y escuchó “a estos mandalos a Arroyito que se hagan cargo allá” y fueron derivados desde el lugar. En pleno momento de angustia y terror la pregunta de siempre “¿quién va a pagar por la ambulancia?”, demasiados detalles, demasiadas cosas, demasiados dolores que pareciera que nunca van a cesar hasta que llegue la justicia. Ni la empresa fabricante del vehículo hizo pericias para saber si el cinturón de seguridad no habría causado el deceso de Laura. Todos siguen esperando la calma, cerrar la historia, buscar al responsable, creer y seguir creyendo que no todo está perdido.

Amigo, debía honrarlo, me tomé demasiado tiempo, pero espero que esto sirva para que le llegue algo de alivio y de compañía sincera de mi parte, porque al parecer desde la justicia se van a tomar algún tiempo más que quizás sea eterno. Mis recuerdos para Laura a quién conocí de vista, y para Ud. y su familia un enorme abrazo que pronto le daré.