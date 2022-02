A la altura del kilómetro 191 de la autopista nacional 19, pasadas las 23 hs. del miércoles 22 de diciembre de 2021 se produjo un accidente multiple, donde fallecieron Fabiana Gigliotti de 50 años de la ciudad de Santa Fe en el lugar del hecho y posteriomente Laura Esther Funes de 57 años de Arroyito que fue traslada a la ciudad de Córdoba. Luego el 13 de enero en el Hospital J.B. Iturraspe dejó de existir Lucio Gigliotti.

//Ver tambien: La Francia: un mujer de 50 años falleció en un accidente en la Ruta 19

En dicho siniestro estaban involucrados, en primer termino, un Volkswagen Gold Trend de color gris, un Renault Logan negro y otro Volkswagen Gol Trend de color rojo. Como informó la Voz de San Justo en dicho accidente tambien está involucrada una camioneta Volkswagen Amarok de color blanca, conducida por E.G. con domicilio en la localidad de La Francia, a quien se le imputó por parte de la Fiscalía “homicidio culposo agravada por multiplicidad de víctimas”.

Accidente La Francia Amarok Blanca Foto: La Voz de San Justo

En el accidente segun las pericias el automóvil Gol Trend gris que provenía desde la ciudad de Santa Fe, habría sido colisionado por la camioneta Volkswagen Amarok. En el Gol Trend viajaban Lucio Gigliotti acompañado por Fabiana Gigliotti y Soledad Díaz. Lucio y Fabiana fallecieron y Soledad Díaz se recupera de un desplazamiento de cadera, múltiples fracturas y operaciones a la que fue sometida.

Accidente en La Francia Foto: Via Arroyito

Al ser despedido el Gol Trend gris sin control cruzó el cantero de la autopista, chocando primero con el Renault Logan negro conducido por Juan Osvaldo Ávila de 58 años acompañado por su esposa Laura Esther Funes 57, quien falleció en Córdoba, ambos de Arroyito y luego colisionando con el otro Volkswagen conducido por Jorge Osvaldo Cufre de 65 años y su esposa Isabel Alejandra Román de 65 ambos domiciliados en la localidad de Bialet Massé. La causa esta en la fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco.

//Ver también: Falleció la mujer de Arroyito involucrada en el accidente de La Francia

Sobre el hecho el diario de San Francisco dialogó con Juan Osvaldo Ávila de nuestra ciudad quien manifestó que al conductor de la Volskwagen Amarok involucrada en el accidente le retiraron el vehículo pero no la licencia, “Es muy complicado lo que tengo parar decir, estoy sorprendido por el accionar de la Justicia o de quien tiene que actuar. Tengo entendido que el 30 de diciembre se presentó en San Francisco una persona que se involucra en el hecho, se niega a declarar, a esta persona le secuestran el vehículo, pero no le habrían retirado la licencia de conducir. Le retiraron el arma, pero no la licencia por lo que puede continuar conduciendo cualquiera de las otras camionetas que posee”.

Hizo declaraciones muy claras “Quién está fallando, qué nos pasa, estas muertes van a quedar impunes, esto va quedar como que chocó a un auto que mató a tres personas, este hombre continuaría manejando como si no hubiese pasado nada”, y contó detalles del siniestro “Nosotros veníamos de Arroyito hacia San Francisco, cuando inicio una maniobra de sobrepaso de otro vehículo, veo que en la otra mano ocurre un accidente y que un auto se despista, mientras estaba adelantándome al otro auto, aparece este vehículo volando y nos choca a nosotros”.

Juan Osvaldo Ávila y su esposa Laura Esther Funes de Arroyito Foto: Luis Arias

“Nos hemos constituido en querellantes particulares, nos representa el abogado Martín Perren que es quien tiene a cargo nuestro caso.

Desde fuentes de la fiscalía informaron “la inhabilitación para conducir por lo general llega junto con la sentencia luego de un juicio, en la fiscalía aún no se han tomado decisiones porque todavía se desconoce la mecánica del accidente. Además, como había personas que estaban en estado delicado de salud había que aguardar su recuperación, recordemos que el accidente ocurrió en cercanías de La Francia se ha solicitado el sumario a los fines de evaluar qué medidas restan de tomar”.

Además agregaron “No los queremos hacer venir ahora a declarar, vamos a esperar que el sumario esté listo para hacerlos declarar una sola vez”.

Fuente: La Voz de San Justo.