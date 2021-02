La Ayudante de Fiscal María José Endrek en dialogo con Arroyito Informa de Canal 3, confirmó que el sujeto que provocó el segundo hecho en el domicilio de la Joven Soledad Brantner no es el mismo que provocará el primer hecho al que fue sometida la joven.

El primer hecho sucedió en el mes de Octubre cuando la Psicopedagoga Soledad Brantner cuando en horas de la madrugada una persona abrió la ventana y comenzó a masturbarse frente a ella. El segundo hecho ocurrió el viernes 29 de enero en la misma vivienda, un suceso similar al anterior pero fue registrado por las cámaras de seguridad.

Respecto a este tema, la Ayudante de Fiscal Endrek dijo respecto al primer hecho “esa causa se encuentra en tramite, se lo ha identificado inmediatamente al sujeto, fue caratulado como exhibiciones obscenas, se le imputa el hecho, se lo ha fichado y prontuariado y el trámite sigue su curso en Fiscalía, para si corresponde elevarla a juicio a la Cámara Criminal”.

Endrek también se refirió al segundo hecho “podríamos hablar de un hecho aislado, se están haciendo todas las medidas de investigación para apoyar a Soledad en esto que le ha sucedido. No tenemos identificación de la persona, pero se están llevando a cabo medidas, se ha remitido las imágenes que tenemos de las cámaras de seguridad aportadas por la víctima”

Por ultimo agregó “no es un caso similar al primero, no se trata de un acoso reiterado, en este caso hay que buscar cual fue el motivo, cual fue la intención. Si queda claro que no es la misma persona que ha sido imputada en la otra causa”.