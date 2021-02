Durante el viernes 29 en la madrugada la psicopedagoga Soledad Brantner de Arroyito volvió a vivir un momento de terror. Un hombre, aparentemente el mismo, volvió a masturbarse frente a la ventana de su vivienda como lo hizo hace dos meses atrás. Ella sigue sin respuesta.

En la oportunidad como relata Soledad en sus redes sociales “Esto no es en Buenos Aires o en alguna gran ciudad, que acostumbramos ver en noticieros. Esto sucede en Arroyito, y me vuelve suceder a mí... Hace 2 meses atrás, denuncie que un sujeto siendo las 6am, golpeo la puerta, tras levantarme y verme, abrió la ventana y comenzó a masturbarse frente mío”.

Pero el hecho aterrador va más allá “La mitad de mi sueldo gaste invirtiendo en cámaras de seguridad, para que este enfermo TREPE MI TECHO, TAPE CON BOLSAS LAS CÁMARAS Y NUEVAMENTE ABRA MI VENTANA. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de contarlo, porque quizás el viento, voló una bolsa y puedo compartir las imágenes. De verdad, tengo miedo y necesito ayuda... no se en donde puede terminar esto”.

En la oportunidad se puede ver en el video que el malviviente actúa con total impunidad y como agrega Soledad “Escalofríos me da verlo, una y otra vez. No quiero terminar siendo una foto por la que piden justicia, porque la próxima este tipo me abre la puerta. Es horrible vivir con miedo. Ayúdenme a compartir , para que al menos se haga visible lo que pasa en Arroyito”.