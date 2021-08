El lateral izquierdo nacido en nuestra ciudad como siempre con la “3” en la espalda jugó todo el encuentro en el empate de su equipo que desaprovecho la posibilidad de ganar y meterse en zona de clasificación tras partido que marcó el cierre de la primera rueda para ambos contrincantes. El próximo domingo Juventud Unida recibe a Crucero del Norte.

El decano fue chocando contra su propia impotencia, no pudiendo vulnerar a la dura defensa del bicho verde. En el final tuvo la oportunidad el Juve con un tiro libre casi desde la mitad de la cancha que Curuchet mandó al área y Brian Parada que no pudo meter la cabeza quedándose el decano con la bronca de no poder conseguir la victoria ante un rival que vino a Gualeguaychú con la clara premisa de llevarse un punto.

El punto le sirve para seguir sumando y mantener la racha positiva que se extiende a siete partidos con tres victorias y cuatro empates. El domingo será el comienzo de la segunda mitad del torneo en donde el albiceleste volverá a ser local ante Crucero del Norte.

Abraham como es habitual cumplió en su función y es una fija en un plantel que más allá de algunos refuerzos que llegarán para la etapa del torneo que se viene lo tiene como referente. El Juve quedo a dos puntos de los lugares para pelar por uno de los ascensos a la Primera Nacional en décimo lugar de la clasificación.