Jubilados municipales de Arroyito, reclamaron la incorporación a sus haberes de los “no remunerativos” de los actuales empleados

Los jubilados del Municipio de Arroyito llevaron adelante un reclamo en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante para que el monto “en negro o no remunerativo” que perciben los empleados municipales en la actualidad sea incorporado en el básico de su jubilación.

Cual es el significado de esto, que los gremios han acordado con el Ejecutivo Municipal la incorporación de montos no remunerativos (en negro) a los sueldos lo que lleva a que esos montos no sean percibidos por los jubilados, debido a que no están en lo remunerativo (en blanco). Jubilados expresaron que llegaría a ser de un 70% en algunos casos.

Jubilados Municipales reclamaron en el Concejo Deliberante de Arroyito Foto: Vía Arroyito

Cabe destacar que en la sesión del día jueves 27 de junio en el orden del día figuraba el Proyecto de Resolución: “INCORPORACIÓN AL SUELDO BÁSICO DE LOS AGENTES MUNICIPALES (PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS) DE LOS IMPORTES ABONADOS EN CONCEPTO NO REMUNERATIVO”. Presentado por los Bloques Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal Córdoba.

Gloria Brizuela una ex trabajadora municipal comentó “esperábamos más, esto está muy claro, es una cosa que todo el mundo lo sabe, ahora esperamos que la semana que viene resuelvan porque esto no puede ser que se pague en negro y nosotros hemos hablado con otros municipios y pagan en blanco como Bell Ville como Devoto como muchos otros”.

Agregó Briuzela “ellos se quieren comparar con los que pagan en negro es una cosa que no puede ser porque pierde el empleado. Nosotros llevamos mucho atraso es muy difícil para todos imaginense con el atraso que tenemos no se puede”.

“Y somos bastantes buenos porque venimos a hablar, pedimos, mandamos cartas y no tenemos respuesta pero nosotros desde el primer dia que hicimos el reclamo, eso genera el derecho a reclamar para dos años para atrás que nos paguen todo más los intereses y tendrán que pagarle a los abogados que actúen y se están salvando de una auditoría de la caja porque si nosotros pedimos una auditoría van a saber que las cosas aca se estan haciendo mal. Inmediatamente se le da un aumento a los empleados se le tiene que pasar la comunicación a la caja y al mes siguiente le paguen a los jubilados”.