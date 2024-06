Gustavo Benedetti: “aquí nadie juega con la ilusión de las familias, y menos esta gestión, que fue la que creó estos planes”

En la última entrega de viviendas que se llevó a cabo en el Auditorio Coral donde el Municipio entregó 12 viviendas del Plan Casa Social, el intendente Gustavo Benedetti dialogó con la prensa y respondió sobre las viviendas atrasadas que reclamaron vecinos días atrás.

//Te puede interesar: Vecinos reclamaron frente al Municipio de Arroyito por la falta de entrega de viviendas y colocaron carteles y pancartas

Benedetti comentó “hoy entregamos la vivienda 172 del plan de 200, que corresponde a Casa Social, falta menos, a pesar de las distintas circunstancias, o la gente que se ha atrasado el plan sigue su rumbo y estamos muy cerca del final. Casa Social seguro que se va a terminar en corto plazo, de las 28 casas que quedan construir solo 11 están al día para ingresar al sorteo y se están construyendo 10, así que estamos muy cerquita”.

Se entregaron 12 viviendas del Plan Casa Social en Arroyito Foto: Prensa Municipal

“Vamos a tratar de manejar el plan como se ha manejado en estos 13 años tratando de hacer equilibrio en que la gente pueda tener la casa porque no es el sentido de aplicar la ley fria por eso le agradecía a los concejales que han tenido la visión de autorizar esta prórroga de 30 meses y ve que algunos concejales que firmaron la ordenanza como Hernán Boero y después están apoyando una marcha, no tenemos que confundir a la gente”.

“Hemos estado reunidos con varias empresas locales y provinciales para cerrar un acuerdo que permita iniciar la construcción de viviendas para los adherentes al día. Al mismo tiempo, estamos en plena ejecución de 30 viviendas de ambos planes. Hemos adquirido nuevos lotes para que las obras comiencen de inmediato”.

“Esta gestión de gobierno quiere transmitir la seguridad de que cada centavo que ingresa en concepto de pago de cuotas está en la cuenta de viviendas y que esos números son públicos y están al alcance de todos. La secretaría de Economía está a disposición para brindar esa información”.

Además agregó el intendente “Aquí nadie juega con la ilusión de las familias, y menos esta gestión, que fue la que creó estos planes y luchó para que sean una política de estado. Me niego a pensar que este tema se esté politizando o utilizándose para confundir a la gente, con datos que no son reales ni certeros. Acá no se trata de un gobierno ni de un color político; debemos estar todos apoyando y ayudando para que cada vez más vecinos reciban su casa”.

Viviendas Plan Casa y Casa Social en Arroyito Foto: Prensa Municipal

“El plan se sostiene con el pago de cada cuota, el propietario tiene que pagar, es un porcentaje muy importante un 38 a un 40% que se ha mantenido siempre con morosidad o como deudor y nosotros vamos a ajustar, vamos a llamar a las garantías y notificarlos de que se pongan al día porque hay una necesidad de la gente que pagó los 44 que están desde el inicio, los 51 que estan al dia al corte de hoy, que merecen tener la casa”.