Hernán Gabutti de Arroyito cerró un gran año en Argentino Peñarol de Córdoba

Gabutti tuvo sus inicios en balompié en el Club Sportivo 24 Septiembre, allí comenzó a jugar al fútbol hasta que surgió la posibilidad de dar un salto a uno de los clubes importantes de la Liga Cordobesa de Fútbol donde este año ha sumado entrenamientos con el plantel superior y ha jugado en la reserva del club de Argüello.

Hernán dialogaba con Vía Arroyito y comentaba “fue un año largo ya que empezamos más temprano por el tema del mundial y en lo individual me fue bien por lo menos de los 27 partidos del año en 24 fui titular” haciendo referencia a los partidos jugados en la reserva del club, también agregó “por ahí no esperaba que tan rápido se fuera dando todo ya que es mi primer año en una pretemporada con un plantel de primera y bueno ya sobre el final cuando comenzó el Regional Amateur se me dio la posibilidad de estar en el banco de primera en un par de partidos”.

Hernán Gabutti futbolista de Arroyito Foto: Prensa Argentino Peñarol

En cuanto al cambio que fue pasar a otro nivel de exigencia desde lo deportivo le respuesta fue “si, las diferencias se notan, ya desde lo dirigencial es otra cosa, por ahí las cosas no salieron como esperábamos desde los resultados y bueno para uno que es nuevo no es fácil adaptarse por que es un equipo grande, pero bueno uno siempre trata de ayudar desde el lugar que le toca,” agregó “hubiera sido lindo jugar más en primera pero bueno la situación era esta y nos cuidaron a los más chicos desde club”

El joven futbolista de nuestra ciudad tiene como entrenador en la reserva del club a Gabriel Bordi un ex futbolista de una importante carrera como profesional que entre otros clubes lo tuvo como jugador del Napoli de Italia, además de haber pasado por el fútbol Español y Uruguayo, en primera el técnico es nada más y nada menos que Daniel Albornoz uno de los estandartes de Talleres en el 90.

Hernán Gabutti futbolista de Arroyito Foto: Prensa Argentino Peñarol

Justamente el deportista de Arroyito resaltó las enseñanza que ambos entrenadores le han dejado en este tiempo de trabajo “fue un año de mucho aprendizaje y sobre todo pude agarrar ritmo de juego que es lo que más me costaba luego de la pandemia ya que físicamente me mantuve entrenando acá en Arroyito” hablando de su futuro " ojalá que el próximo año podemos sumar más aún en la primera del club, uno siempre está pensando ya en el momento de volver y en eso le agradezco a mi vieja a mi viejo a mi hermana que son los que en aguantan en esos momentos donde no jugas”.