Muchas veces para algunos 25 años no son nada, y muchas veces para otros 25 años son una vida, y uno de los casos es el de Fm Libre 93.7 Fm que desde hace 25 años comparte sentimientos, sensaciones y realidades junto a su fiel audiencia, siendo una de las emisoras que marcó y sigue marcando la historia de la radio en Arroyito.

Vía Arroyito dialogó con Analía Giordano locutora, periodista y propietaria de FM Libre, y conductora de uno de los segmentos más importantes como es la mañana, que nos decía “Olga Solís como directora convocó a su primo Héctor Solís, un locutor de renombre de San Francisco, para realizar un casting. Para ese momento, una estación de frecuencia modulada fue una gran apuesta que hizo Olga, porque tenía muchos profesionales frente al micrófono, como Pablo Báez junto a Gabriela Vieyra en la mañana, y muchos talentos locales”.

Olga Solís fundadora de Fm Libre Gentileza Analía Giordano

En ese momento, comienza el sueño Analía, con la posibilidad de ingresar a FM Libre, con algunas materias para terminar su carrera de periodismo y locución estaba radicada en San Francisco “ingreso prácticamente un año después el 7 de junio de 1997, Cati Solís quien estaba encargado de los castings, me pregunta si me interesaba trabajar los sábados en radio en Arroyito, propuesta que rechacé porque me faltaba presentar mi tesis y no podía viajar los sábados. Un año después, fue la misma Olga la que me llamó para ofrecerme hacer un programa los sábados a la mañana. En principio se llamaba “Sábados Hits” con Alejandro Ramírez que era mi operador, era netamente musical y comenzamos así. Luego cambió el formato para hacer un programa del recuerdo con música de los 60, 70 y algo de los 80 y ese programa se transformó en una muy buena opción para gente de todas las edades, la producción la realizaba Olga”.

“Eso lo tengo en la memoria, de mis primeras incursiones en Fm Libre, viajaba todos los sábados muy temprano y al mediodía retornaba a mi casa. Después trabaje con otros operadores Osvaldo Mauceri, Marcelo Cabrera y Franquito Bonetto en los comienzos de la radio”.

Actualmente “La Mañana de la Libre” que conduce Analía junto a Federico Ceballos es uno de los programas mas escuchados en Arroyito y sobre los comienzos agregaba “comienzo a trabajar con Fede en el 2004 si no me falla la memoria, estaba viviendo y trabajando en Córdoba, en ese momento fallece mi papá lo que genera que me vuelva a San Francisco y en ese momento Pablo Báez deja de conducir la mañana de la radio. Allí Olga me ofrece hacerme cargo de la mañana y paralelamente también estaba en FM Estrellas la otra radio de Olga, donde Federico conducía la mañana”.

“En ese momento, la radio comenzó a definir un perfil de análisis de la realidad, Olga comenzó a darle mucha participación de la gente con sus reclamos y a ser un puente entre la persona que necesita y el funcionario y ella misma sugiere que Fede tuviera una participación en el programa de la FM Libre y tuviera una columna de política”. Sin dudas fue un acierto de Olga Solís, ya que vio que ellos se llevaban muy bien y así fue, y lo hacen desde 2004.

Federico Ceballos llegaba a la radio en el 2001 y nos contaba “en el mes de mayo llegaba a la radio, pasaron ya 20 años y para mi era, por encima de una oportunidad laboral, un desafío. La radio es, fue y será parte de mi vida, además de haber tenido la dicha y la fortuna de formarme profesionalmente, encontré la vocación de la radio. Yo considero que con la radio uno puede llegar a compartir la simple esencia de las cosas con el oyente, acompañarlo en las cuestiones de la familia, laburo o un pasatiempo o siendo información”.

Federico Ceballos y Analía Giordano FM Libre 25 años Gentileza Analía Giordano

“El periodista está para contar historias, y pasa eso en el día a día nuestro. Yo disfruto mucho estar en FM Libre, es como hacer radio en el living de mi casa, lo disfruto, es parte de mi vida, y estar en los 25 años de la radio significan un montón de cosas. Poder presentar un programa que tiene un análisis periodístico responsable, buscamos ser criteriosos con muchos temas y acercarle al oyente lo que quiere tener como dato preciso. Disfruto haciendo radio, son 25 años de FM Libre y 20 años haciendo lo que me gusta. Somos privilegiados de vivir de lo nuestro como decimos con Analía y tener esta dupla con ella es algo fantástico, nos conocernos con el solo hecho de mirarnos. Estar en FM Libre es algo que uno lo disfruta”.

Analía agregó sobre el fallecimiento de Olga “fue un golpe para todos nosotros, nadie se esperaba ese desenlace. Nos unía una relación casi de familia, una amistad con su familia y quien queda a cargo es Claudia su hija, algo que no fue fácil para ella a pesar de que Fm Libre caminaba sola y estuvo al frente casi 2 años, manteniendo la consigna que siempre caracterizó a la radio. Un día nos citó a todos y nos comunicó la decisión de que iba a cerrarla, y me ofreció a mi, hacerme cargo de la radio, comprarla. Al principio me pareció una locura porque este trabajo es todo el día, las 24 hs. y es difícil desenchufarse y fue mi esposo quien me convenció (Daniel Machado quien conduce el segmento de la tarde) y con mi familia en abril del 2014 la adquirimos. Hoy estamos juntos al frente, trabajando codo a codo con Daniel y están con nosotros Federico Ceballos y Federico Toledo”.

Federico Toledo y Daniel Machado FM Libre 25 años Gentileza Analía Giordano

En el cierre la directora de la “Libre” dijo “para mi y mi familia FM Libre es una parte de nosotros, hace 24 años que estoy en la radio, y gracias a la radio conocí al que hoy es mi esposo, he formado una familia entorno a FM Libre y es mucho más que un ingreso familiar o un ingreso laboral para mi la radio. Fui bendecida al haber descubierto mi vocación tan temprano e ingresar a los medios a los 15 años, mis hijos nacieron en Fm Libre, estuve trabajando hasta ultimo momento del embarazo de mis tres hijos, y ellos nos han acompañado en los estudios y en los eventos porque es una parte de mi familia”.

El futuro llega cuando uno menos se lo espera, y hay futuro para FM Libre “en corto plazo el proyecto es mudarnos, estamos terminando el edificio propio de la radio, si Dios quiere este año nos iremos a nuestra propia casa, un edificio diseñado para montar una radio e incorporar mayor tecnología y presencia en las redes. Mantener y seguir por este camino, de informar, entretener, hacer pensar, llevar una palabra con esperanza y ayudar. Colaborar en la solución de algún problema de los vecinos, es nuestra misión. Agradecerle a todos los oyentes que nos acompañaron en este camino por 25 años y ojala que sean muchos más”.