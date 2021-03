Luego de un año sin competencia oficial el Centro Vecinal San Miguel será local este domingo desde las 8:30 horas en sub-15, 9:45 horas sub-17, 11 horas en intermedia y desde las 12 en lo que significará el inicio de la competencia oficial de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH) en la Zona Córdoba.

La fecha la completan en Brinkmann Centro Social enfrentando a Huracán de Las Varillas, Club El Norte de Río Segundo ante 9 de Julio de Morteros, los encuentros entre estos clubes se jugarán en también en la cancha del San Miguel desde las 13:30 horas y Defensores de Frontera ante el Club Vélez Sarsfield de Tránsito que vuelve a la competencia luego de dos años de ausencia. El Deportivo y Cultural Arroyito tendrá fecha libre en este inicio de temporada.

Pero el hecho del Cultural Arroyito tenga fecha libre no significa que no tenga actividad; de hecho, esto se dio así debido a que en el Polideportivo Enrique Brizzio las Mami’s Hockey de la institución verde realizarán un seven conmemorando el Día Internacional de La Mujer que es el próximo 8 de marzo.