El insólito hecho que vivió Juan Carlos Sticca, oriundo de Arroyito, tras un robo en Córdoba

En los últimos días Juan Carlos Sticca Heinrich oriundo de la ciudad de Arroyito y que desde años está radicado en la ciudad de Córdoba, sufrió un hecho muy triste y muy particular, un robo en su taller. Ladrones ignorados le robaron muchos elementos y que, tanto los repuestos como las herramientas, están destinados para reparar sillas de ruedas del Equipo de Futbol Titanes -Powerchair Football Córdoba de Empalme.

Dialogando con Canal 12, Sticca comentó el hecho particular de la devolución de dos motores para estas sillas de rueda con una nota que tenia la leyenda “Discúlpeme, que Dios bendiga a su hijo y su familia. En la calle hay hambre”.

“En realidad por un lado dije, está recapacitando esta gente se ha dado cuenta que cometió un error que siempre en la vida estamos a tiempo de salvar un error, y si me están escuchando yo les pediría que se comuniquen conmigo, que me llamen, conmigo pueden hablar tranquilamente, que insisto tienen elementos que no se los van a poder vender a nadie, nos son de suma necesidad para nosotros”.

Entre los elementos que fueron robados se encuentran: programador de las sillas de juego, muchos repuestos y herramientas especificas que utiliza Juan Carlos para reparara las sillas. Continúa Sticca “yo creo que la vida nos enseña a veces y nos da una oportunidad y que sería muy bueno que ellos me llamen”.

“Se que hay mucha gente que está pasando hambre, yo sinceramente todos los días me levanto y trato de ayudar a alguien, arreglarle su silla para que pueda seguir funcionando, les puedo dar miles de ejemplos de gente que se levanta para cuidar autos en su silla de ruedas, gracias al aporte que yo hago, están pudiendo trabajar y vivir de eso, y yo creo que eso también mata el hambre, no?”.

Luego de la nota en el Doce Tv apareció una bolsa con los dos motores en su interior pero todavía siguen esperando que aparezca: un programador de sillas, necesitamos herramientas, llaves Allen, torx, compresor, cargador y arreglador de baterías de 12/24 v, infladores para las pelotas, tester, soldadores y muchos elementos más.

El teléfono para que se comuniquen con el para donaciones y para donaciones en dinero les dejamos el CBU/alias - +549354369-0121

En el mes de marzo, Juan Carlos, que es integrante de la Fundación Powerchair Córdoba, llevó a cabo una donación de una silla ruedas eléctrica a Juan Alberto Boetto de la localidad de Transito.