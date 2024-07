El Gobernador Llaryora anunció que Arroyito tendrá una sede de la Universidad Provincial de Córdoba

Durante el viernes 12 estuvo de visita en Arroyito el gobernador de la Provincia de Córdoba Martín Llaryora junto al Ministro Manuel Calvo y autoridades provinciales y fue recibido por el intendente Gustavo Benedetti con la viceintendente Maria José Esposito y demás autoridades municipales y de instituciones de nuestra ciudad en el Auditorio Coral.

El Gobernador Martín Llaryora en Arroyito junto al intendente Gustavo Benedetti Foto: Prensa Municipal

El Gobernador Llaryora anunció que Arroyito contará con una sede de la Universidad Provincial de Córdoba, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos. Este proyecto tendrá por parte del gobierno provincial los fondos para la construcción del edificio, mientras que el municipio donará el terreno para su emplazamiento.

El Gobernador Martín Llaryora en Arroyito junto al intendente Gustavo Benedetti Foto: Prensa Municipal

Llaryora dijo “Esta es una decisión histórica. Hoy empieza otra historia, pero no solo para Arroyito, sino para la región. Arroyito es hoy una de las ciudades más pujantes, no solo de Córdoba, sino de Argentina que no para de crecer, no para de progresar. Esta ciudad sabe que este gobernador va a estar cerca de cada vecino para darle una mano a Gustavo en toda su gestión”.

Además el Gobernador comunicó al Intendente que se transferirán 20 millones para la creación de la sede propia de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas en nuestra ciudad, así como para la puesta en valor de la Terminal de Ómnibus.

El Gobernador Martín Llaryora en Arroyito junto al intendente Gustavo Benedetti Foto: Prensa Municipal

También se destinarán fondos al Club Deportivo y Cultural y al Sportivo 24 de Septiembre, $ 10 millones para cada uno. También se suman 15 millones de pesos que serán enviados al municipio para ser entregados a Bomberos Voluntarios.

El Gobernador Martín Llaryora en Arroyito junto al intendente Gustavo Benedetti Foto: Prensa Municipal

El intendente Benedetti comentó “Una vez más, los sueños comienzan a hacerse realidad. La educación ha sido nuestro principal motor para potenciar el desarrollo en la ciudad. Iniciamos con la creación del CESA y ahora se suma esta obra histórica que, sin duda, marcará el futuro de las próximas generaciones. Arroyito tendrá su propio edificio de la Universidad Provincial con una amplia oferta de carreras de grado”.