En la jornada del 11 de abril, el concejal de la UCR de Arroyito contador Mauricio Cravero llevó a cabo una denuncia ante la Unidad Judicial de nuestra ciudad, por algunas publicaciones en su nombre en la Red Social Facebook por una cuenta “trucha” que no le pertenece pero que lleva su nombre y foto.

En diálogo con Vía Arroyito comentaba “recibí el aviso de algunos amigos que había una cuenta en Facebook que usaba mi nombre y foto y contestaba y opinaban a la gente. Toda una utilización de esta herramienta para hacer daño, y que ha involucrado a Rodrigo De Loredo e incluso al actual intendente Gustavo Benedetti”.

Le consultamos al contador porque en una publicación que realiza nuestro medio en esa Red Social donde opina sobre un tema específico. “Le consulte a un abogado y algunos amigos sobre derecho y me aconsejaron hacer la denuncia para no tener problemas y para dejar en claro que no soy yo. A mi estas cosas no me gustan, yo en la política acepto las reglas pero no cuando te roban la identidad”.