Desde el PreNAF (Prevención, Niñez, Adolescencia y Familia), órgano local, informaron que la situación respecto a la Violencia Familiar en hogares de Arroyito se presenta como “alarmante” y que muchas veces están naturalizados los actos de violencia en las familias.

Consultadas las autoridades por Vía Arroyito agregaron “entre las causas podemos mencionar: conflicto interpersonal, el consumo de alcohol u otras sustancias, aspectos emocionales y económicos. Estas situaciones repercuten de manera directa en los niños que vivencian estos episodios a diario y lo padecen desde pequeños en la vida cotidiana naturalizándolos”.

Los casos más comunes en nuestra ciudad son separaciones de progenitores de manera conflictiva y Violencia de Genero, en su mayoría, son las mujeres las que lo padecen. Esto repercute emocionalmente en los niños integrantes del grupo familiar, y hasta en algunos casos son ellos mismos los que son víctimas de agresiones por parte los los padres. La violencia hacia los niños y adolescentes es ejercida por ambos padres.

Respecto al abordaje de un hecho agregaron “cuando abordamos un caso nos encontramos con que el mismo ya está en pleno conflicto y desbordado, es por ello que acuden a la justicia en busca de ayuda”.

En estas situaciones hay diferentes actores, el PreNAF es el organismo que debe velar por el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando éstos se encuentran en un estado de vulneración. Los profesionales contienen a los niños brindándoles apoyo psicológico y a las familias. Se realiza un acompañamiento y seguimiento procurando la armonía y el dialogo para que no vuelva a ocurrir.

Además la Justicia, toma intervención a través de una denuncia en la unidad judicial y pide intervención a PreNAF, también la Familia que debe acompañar al niño, niña y adolescente a fin de poder transitar el conflicto y contenerlo en el proceso.

Flagelo. La violencia familiar

El dato particular y no menor que comentaron los profesionales, es que la sociedad hoy no se involucra no denuncia ni genera acciones de protección a víctimas. Hay un escaso interés o compromiso frente a los casos de violencia familiar.

Cabe destacar que el área de PreNaf depende directamente de UDER San Francisco. Un equipo que trabaja en conjunto a fin de lograr inmediatez frente al conflicto, contener y acompañar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, en base a ello se realiza un informe de la situación y es UDER quien toma las decisiones.