Una vez más Benjamín hace historia, es que será la primera vez que la natación de Arroyito tendrá un representante en un Torneo Internacional, será la definitiva reivindicación del talento y los objetivos propuestos y cumplidos para Ghione.

Este lunes 27 en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) Ghione volvió a dar una exhibición en su estilo preferido, Espalda; dejando atrás entre otros al Campeón Sudamericano de los 100 metros de esta especialidad y registrando un tiempo de 58 segundos con 23 centésimas para refirmar su posibilidad de estar en la cita continental que se desarrollará en Perú.

Benjamin Ghione natación Arroyito Facebook personal

Benjamín ya tenía la marca “A” necesaria para estar presente en el torneo que era de 57 segundos con 73 centésimas; pero volvió a demostrar no solo su categoría a la hora de meterse a la pileta si no su gran momento deportivo que consiguió a base de un gran sacrificio primero de él que no para de entrenar, junto a su entrenadora Paola Beigveder, que prácticamente no se toman descaso en busca de los objetivos que se propone.

Ghione ratificó una vez más este martes su “Marca A” para el Sudamericano Juvenil en los 100 metros espalda y queda en como mejor nadador de categoría; con su actuación dejo más que en claro que está para “cosas grandes” y que defensivamente el 2021 es el año de la Natación en Arroyito.