Gimnasia y Platense se enfrentarán este sábado desde las 18.00 hs. en el Estadio Juan Carmelo Zerillo; “El Bosque” de La Plata comenzando así su participación en este certamen de la Liga Profesional Fútbol. Schott arrancará entre los 11 del equipo visitante que dirige Leonardo Madelón.

Augusto Schott Platense Prensa Platense

Platense iniciará un nuevo ciclo ya que Madelón es el reemplazante de Juan Manuel Llop quien ascendió y dirigió en el campeonato anterior a los de Vicente López. Una de las caras nuevas Augusto Schott, proveniente de Talleres de Córdoba dueño de su pase; también llegaron junto al futbolista de nuestra ciudad al “marrón” Facundo Cardozo, ex All Boys, Brian Mansilla, proveniente de Racing y Horacio Tijanovich ex Gimnasia, e Iván Gómez, de paso por Estudiantes de la Plata. otras incorporaciones fueron Franco Gerometta y Nicolás Colazo.

Desde las 18 horas, el Bosque será el escenario de la primera fecha que disputarán Gimnasia y Platense en un partido que será televisado por Fox Sports y arbitrado por Fernando Espinoza. En el local se perderá el partido el “Pulga” Rodríguez por lesión. Tampoco será de la partida Matías Pérez García que se incorporaría a Belgrano en los próximos días.