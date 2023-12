Arroyito: con casos confirmados de Encefalomielitis Equina, se llevan adelante medidas de prevención

Días atrás fueron confirmados en Arroyito dos casos de Encefalomielitis Equina y otros sospechosos, lo que activó el alerta y desde el Municipio comenzaron con un Procedimiento Epidemiológico con un protocolo de bloqueo e iniciando fumigaciones de forma espacial en la ciudad y en la zona para matar al mosquito que es el vector de transmisión.

En diálogo con Todo Córdoba, el veterinario Santiago Galgani comentaba sobre los hechos “la realidad es que hay casos en equinos, se han mandado muestras al INTA Castelar y a la UNC algunos positivos y otros en espera de resultados, así que estamos esperando la vacuna que en este caso es lo único que inmuniza y protege al caballo. Casos denunciados a Senasa en la zona son dos y otros en otras localidades como San Francisco”.

La Dra. Mónica Rodríguez infectologa se refirió también al tema “en Arroyito no tenemos casos en personas que se hayan visto afectadas. Lo primero que hay que considerar para estos casos no es más que aquella que hemos dado con respecto al dengue. El dengue también es por un mosquito y lo que hay que tener es el descacharrado, no espejos de agua, revisar bebederos de animales y limpiarlos y los patios y terrenos limpios”.