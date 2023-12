La UCR confirmó la expulsión del partido a los intendentes de Arroyito Gustavo Benedetti y de Juárez Célman Myrian Prunotto

El Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical de Córdoba, mediante un comunicado, informó que finalmente fueron desafiliados del partido la exintendenta de Estación Juárez Celman y vicegobernadora electa Myrian Prunotto y al intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti.

En la jornada del domingo, el partido centenario impuso “la sanción de expulsión de la UCR de la Provincia de Córdoba por Violación al código de ética de la Carta Orgánica Partidaria a la Sra. Myriam Beatriz Brunotto y al Sr. Gustavo Benedetti”.

Respecto a este tema el abogado de Prunotto, Alfonso Buteler comentó “Tras haber tomado conocimiento de un comunicado difundido a la prensa con logos de la UCR, acompañado de una resolución curiosamente carente de fecha, en el que se informa que se ha dispuesto la expulsión de ese partido centenario de la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto, cumplimos en informar que, de ser verídica, esa decisión carece de legalidad y no produce efecto jurídico alguno, toda vez que sobre esa cuestión ya se ha expedido oportunamente la Justicia Electoral Federal”.

En diálogo con Via Arroyito, tiempo atrás el intendente Gustavo Benedetti había comentado “hay distintos fallos que planteamos en el escrito, la defensa está planteada en el principio de igualdad ante la ley. Nosotros no enfrentamos al radicalismo, la UCR formó una Alianza, no puso candidatos y no llamó a elecciones internas para elegir candidatos del radicalismo simplemente puso a dedo los candidatos en cada pueblo, en la Provincia le dio la candidatura a Juez y dejó liberado al no haber internas. La vida del Radicalismo se nutre de la elecciòn de candidatos por internas, al no haber internas se entiende que uno queda liberado, esa es el fundamento clave, los que enfrentaron al radicalismo hoy piden la expulsiòn nuestra del partido en el caso de Julio Ochoa”.