Desde el 9 de Septiembre, la Fiscal de Arroyito Graciela Debernardi comenzó a tomar nuevas declaraciones y rectificar algunas otras, de los imputados en la causa por “Abuso de Autoridad y por Defraudación al Erario Público” en las que está implicado el actual intendente de nuestra ciudad Gustavo Benedetti.

//Ver también: La Fiscal Graciela Debernardi toma declaraciones en la causa del intendente Benedetti.

Con estas acciones, además de seguir imputados en la causa el primer mandatario Gustavo Ariel Benedetti, Carlos Alejandro Silva, Natalia Andrea Díaz, Noelia Jesica Fisore, Fernando Rivera, Claudio Miguel Barbosa, fueron imputados Adrián Rodrigo Carnevale, Elmo Ramón Favaro, Hugo Alberto Luque, Mariano Andrés Margonari, José Alberto Angeli y Bernardo del Carmen Soria.

Cabe recordar que fueron sobreseídos por fallecimiento Alejandra Arce, Edith Cassalis y Nancy Actis Piazza, pero además por falta de merito Claudio Vittone y Gladys Vaca.

// Ver también: La causa contra el concejal Gustavo Benedetti volvió a la fiscalía de Arroyito

Según publica el diario El Eco del Xanaes “Los motivos de las nuevas declaraciones surgen de las constancias de autos en las que se desprenden circunstancias que modifican los hechos intimados. La información fue brindada por el colegio de abogados, que por motivo de pandemia, las declaraciones se tomaron vía Zoom por video llamada, que mediante o atentos a colaborar con la justicia a modo de servicio permiten que quienes tengan que declarar lo hagan desde las oficinas del Colegio de Abogados. Declararon 12 personas más”.

También cita el mismo medio respecto a la defensa del actual intendente Benedetti “Estudio Vezzaro y Asociados llevará la defensa del intendente Gustavo Benedetti. El estudio jurídico Darío Vezzaro y Asociados es un estudio de abogados penalistas en la Ciudad de Córdoba con más de 30 años de trayectoria en el derecho penal. El estudio jurídico presta el servicio de asesoramiento jurídico en defensas penales tanto a empresas, como a funcionarios públicos, profesionales y particulares Dario Vezzaro, ex Fiscal General de la Provincia de Córdoba. Fue nombrado por el gobernador José Manuel De la Sota en remplazo de Gustavo Vidal Lascano después de su renuncia al liberar al pintor acusado por el homicidio de Nora Dalmasso”.

Agrega el Eco del Xanaes “Fiscalía Dra. Graciela Debernardi: confirmó la imputación que pesa sobre los acusados, el sobreseimiento de los imputados por fallecimiento y dos sobreseídos por falta de mérito. La causa tiene seis cuerpos y veintinueve bolsas de consorcio con documentación secuestrada en los allanamientos realizados, se ordenaron nuevos peritajes, se designó una persona para que analice la documentación secuestra da bajo la supervisión del Secretario de la Fiscalía de Arroyito Doctor Hernán Bustos, lo que determinó nuevas indagatorias y nuevos imputados”.

Cabe recordar que “la denuncia fue realizada por el contador Daniel Bertone ex secretario de viviendas, la señora Elide Scaglia y el señor Alcides Maurino ex integrantes del Departamento de Economía y Procuración, por la comercialización y construcción de viviendas, con cesión de lotes por parte de la municipalidad y cobrados por cuenta y orden de presuntas empresas constructoras, que no realizaron las obras”.

Fuente: El Eco del Xanaes.