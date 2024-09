Antes del show del sábado en Arroyito, Juanjo Ceccón presenta dos temas nuevos en sus plataformas

“Mi placard” y “Huracán” son los últimos singles y corolario del disco “Sinfonías” del artista Juanjo Ceccón. El disco contó con la participación estelar de Fernando Samalea (histórico baterista de García y Cerati, entre otros) la producción de Nelson Pombal y Mariano Braun. Vale decir que Zeta Bosio se hizo eco de la música de Juanjo, recomendándolo en varias oportunidades a través de sus redes y la plataforma musical del bajista de Soda Stereo llamada Hit me!

Juanjo Ceccón se presenta en Arroyito

Mi placard es una canción con rítmica de reggae y atmósferas Funk, habla de la placentera estadía en su burbuja personal, su “placard” donde no puede escuchar las voces y los ruidos de la gente y donde además se refugia de los días que pegan duro. Porque todos tenemos un closet personal.

Mientras que Huracán: tiene el piano el piano como protagonista, “Huracán” nos lleva a la historia de un amor que dejó de ser correspondido “soy la brisa que alguna vez fue tu huracán” y finaliza en un coro esperanzador rezando “las penas son viento y como viento se van”.

El disco “Sinfonías” cuenta con 8 canciones, Cada una de tus dudas, No me lo haces fácil, Háblame, Sinfonías, Tonterías, Todos están sonriendo menos vos, Mi placard y Huracán. El sábado 14 en No Se Dice junto a Los Especiales el “Anti Héroe” vuelve a las tablas de la ciudad de los caramelos.

“Este viernes y este sábado va haber novedades, por empezar dos temas nuevos ya partir de las 12 de la noche “agregó “también el sábado desde las 22 horas témenos preparado un show que va ser diferente a lo que venimos haciendo, variado y entretenido” comentaba el artista de Arroyito actualmente radicado en Rafaela.