Un grupo de vecinos del barrio Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, atraparon a tres ladrones que le robaron la mochila a una joven. Los desnudaron y los hicieron correr por la calle.

El hecho quedó registrado en grabaciones que tomaron testigos desde los balcones de la zona, que, desde hace unos meses, vive una seguidilla de hechos de inseguridad.

Cansados de los robos, los vecinos se organizaron en un grupo de 800 contactos en la plataforma de mensajería instantánea Telegram, con el fin de hacer justicia por mano propia. Cuando uno de ellos es testigo de algún episodio de inseguridad, o nota una situación sospechosa a través de una de las 45 cámaras que ellos mismos instalaron en las calles, activan la alarma, que suena en 27 manzanas, y dan aviso a la Policía.

Así fue como una mujer vio el momento en el que los tres delincuentes le robaban la mochila a la joven y envió el alerta al grupo de Telegram. Inmediatamente comenzó a sonar la alarma en todo el barrio y varios vecinos se presentaron en el lugar. No tardaron en atrapar a los ladrones, que no estaban armados. Luego, los desnudaron y los hicieron caminar por la calle.

Leonardo, vecino de Villa Celina, contó a Telefe Noticias: “Lo que llevó a desnudarlos es que son chicos muy rebeldes. No tenían mucha ropa y había que encontrar la forma de agarrarlos, y ellos se negaban… Se les sacó la ropa para que pasaran vergüenza, son adolescentes de entre 13 y 15 años”.

Según su testimonio, los vecinos están organizados con cámaras de seguridad y alarmas porque la Policía no da abasto. “Acá hay dos móviles, pero uno anda de casualidad. Ese día, ambos móviles estaban en otro operativo y por eso se demoraron en llegar. Después me invitaron a acompañar a la chica a hacer la denuncia y en una esquina, cuando dobló (el patrullero), la puerta se abrió sola, no sirve para nada”.

El hombre contó que la Policía llegó cuando los delincuentes circulaban desnudos por la calle, y ellos mismos pidieron que los trasladaran a la comisaría. “Justo llegaron los móviles y se les pidió que se los llevaran. Los trasladaron a la comisaría séptima de Villa Celina”, relató. Los jóvenes continúan detenidos.

En diálogo con TN, José, otro de los vecinos, dijo que “no hay mala voluntad” de parte de los oficiales de la Policía de la zona, pero que “no tienen las herramientas para actuar”. Sobre la actitud de los vecinos de quitarles la ropa a los ladrones, aseguró: “Lo hicimos para que tengan vergüenza, para que no quieran venir más acá”.

Este fin de semana tuvo lugar otro hecho delictivo en Villa Celina, hace apenas unas horas. Ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22.20 horas, cuando el suboficial Claudio Licastro, que se encontraba franco de servicio y vestido de civil, estacionaba su auto Volkswagen Bora color gris plata a poco menos de una cuadra de su casa.

Un grupo de ladrones encapuchados y armados bajaron de otro vehículo, un Peugeot gris oscuro, y lo obligaron a descender a golpes de puño, patadas y culatazos de arma en el cuerpo, en una secuencia que fue registrada por la cámara de seguridad de una casa.

Cuando los delincuentes notaron que la víctima del robo era policía, uno de los asaltantes le gatilló varias veces en la cabeza, pero el disparo nunca salió. Finalmente, escaparon con el arma reglamentaria del efectivo (una calibre 9 mm, marca Bersa), su teléfono celular, su billetera, su credencial identificatoria y su auto.