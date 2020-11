La historia detrás del reconocido caso de María Vázquez, quien fue una paciente con cáncer de ovarios terminal que se popularizó en 2015 por su actitud y aceptación irónica de la muerte, llega al streaming a través de la nueva película “El cuaderno de Tomy” que se estrena el 24 de noviembre en Netflix.

El filme es protagonizado por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe, Mauricio Dayub, Malena Pichot, Paola Barrientos, entre otros artistas, y estuvo dirigido por Carlos Sorín. El equipo de Vía País habló con Valeria Bertuccelli y Mauricio Dayub sobre sus experiencias dentro del proyecto, la historia detrás de la trama y la preparación para recrear a sus personajes.

- ¿Cómo hiciste para entrar tanto física como mentalmente en el papel?

- Valeria Bertuccelli: Fue un proceso largo. Por un lado, físicamente, hubo una preparación de bajar de paso, pelarme y esas cosas, lo que fue hecho con mucho tiempo y acompañada de un médico. Y después, cuando leí “El diario de Nipur”, el que le escribió Marie a su hijo, entré muy de cabeza a conocerla. Después hubo un par de charlas que tuve con Sebastián, su marido; y con Vanesa, su mejor amiga, con lo que me enteré muchísimo más de Marie. Charlamos mucho de su proceso físico, psicológico y espiritual.

- Mauricio Dayub: Bueno, en este caso, como la historia está basada en un hecho real, yo tuve la posibilidad de hablar con el médico que atendió a María y seguir los pasos muy precisos, cosa que habitualmente la ficción no siempre nos exige. A mí me gustó mucho poder encontrarme con él, poder conocer el costado personal más humano y menos médico. En las escenas que requerían procedimientos médicos me gustó poder cumplirlos exactamente como lo había hecho él.

- La historia es un caso real, el de la arquitecta María “Marie” Vázquez. Después de, por así decirlo, vivir bajo su piel, ¿Qué fue lo que más te marcó de ella?

- Valeria Bertuccelli: Su coraje, tremendo, y un sentido de la verdad muy impresionante. Lo que más me marcó es que paradójicamente alguien en el momento en que se apaga y desaparece del mundo pueda explotar e iluminar así su alrededor. A su descendencia, a su marido, a sus amigos; es alguien que se ilumina en ese momento. Eso me pareció muy hermoso y me marcó mucho, además de su manera de pensar, de llevar ese proceso, sus decisiones, y los conceptos que tenía muy lindos sobre la aceptación.

- Teniendo en cuenta que la historia es real, ¿Conocía el caso antes de filmar la película?

- Mauricio Dayub: Me había levantado a desayunar una mañana y leí en la tapa del diario la noticia. Tengo un hijo más o menos del de la edad de María y me fue muy significativo lo que estaba leyendo y me alejé del lugar donde estaba desayunando para que mi mujer no lo viera. Me parecía que era algo muy potente para ella que era mamá, que podía estar atravesando una situación similar, y le podía afectar. Cuando Sorín me mandó el libro, en el instante en que lo abrí volvió a mí ese desayuno y a esa noticia. Me pareció extraordinaria la película porque el punto de vista elegido por María era muy sabio y que nos ayuda a todos.

Valeria Bertuccelli interpretó a la arquitecta María "Marie" Vázquez en la película. Netflix

- Un tema muy importante que se abarca es el miedo a la muerte. Marie es una mujer que la aceptó como parte de la vida y se preparaba para ella, mientras que otros le temen. ¿Tu filosofía de vida se asemeja a la de ella?

- Valeria Bertuccelli: A mí por lo menos, y a todos, es inevitable que nos dé miedo. Me pasa lo mismo que te debe pasar a vos: te da miedo y pensás mil cosas al respecto. Fundamentalmente, como uno nunca sabe, lo que se debe hacer es llevar una vida feliz; esa sensación de que si te tenés que irte estás contento con lo que hiciste hasta el momento.

Esteban Lamothe también hace parte de los protagonistas de la historia. Netflix

- Tanto en la película como en la vida real, María deja un libro con notas a su hijo antes de partir para que lo acompañe siempre. ¿Cuál creen que es el mejor legado que un padre puede dejar a su hijo?

- Valeria Bertuccelli: Te diría que si leés “El diario de Nipur” es todo lo que una mamá le querría dejar dicho a su hijo. Creo que la frase que más me quedó marcada de ella es un momento en que le habla sobre la escuela y el estudio, y en un momento le dice: “Lo importante es ser uno mismo más allá del resultado”. Esa frase cuando la leí me pareció muy preciosa, es como algo que podría resumir lo que cualquier madre o padre quisiera dejarle dicho a su hijo.

- Mauricio Dayub: Yo creo que lo que ella intentó dejarle era justamente lo que la enfermedad le impedía. Era dejarle algo concreto: una compañía, un procedimiento con el que él iba poder contar siempre. Que ahí iban a estar las palabras, los dibujos, las sensaciones de su mamá que no iba a poder tener. Yo creo que María hizo lo que deberíamos hacer todos. A mí me parece que la película, mas allá de la factura técnica y de la maestría con que Sorin la logró contar, tiene un contenido sanador; un contenido que nos ayuda y nos mejora y nos puede llegar a mejorar la vida a todos.

Mauricio Dayub da vida al doctor que atiende la enfermedad de María. Netflix

- ¿Qué anécdotas o cuál es el recuerdo que les quedó de la producción y más con tantos actores y personas conocidas?

- Valeria Bertuccelli: Es increíble que fue un rodaje muy feliz, donde paralelamente que estábamos todos muy emocionados, todo el tiempo, y era inevitable que se te salte un lagrimón, nos reíamos mucho también. Eso tenía que ver con que estábamos totalmente capturados por el espíritu de Marie, que ella era muy así; tenía como mucho humor negro. Era muy graciosa: podía decir algo muy duro y a la par estar cagándose de risa y nosotros teníamos muy en cuenta no traicionar ese espíritu, que eso esté en la película. El espíritu era mucho más profundo que triste.

- Mauricio Dayub: Admiré el clima generado por Sorín y su equipo. Sentí que había un respeto no solo por el trabajo en sí, sino por el contenido que estábamos tratando. Creo que todos sentíamos de alguna manera que María y Federico estaban presentes. Y rodábamos sabiendo que estábamos personificando vidas reales, y eso genera un respeto muy particular que en el rodaje lo sentí mucho.

La película se estrena el 24 de noviembre en Netflix. Netflix

La película llega a Netflix el próximo 24 de noviembre y seguro será vista por miles de personas no solo en Argentina sino en diferentes países. ¿Les hubiera gustado que también se estrenara en cines?

- Valeria Bertuccelli: Me hubiera gustado porque siempre es lindo ver las películas en el cine, pero nos agarra en un momento donde estamos todos adaptadísimos al streaming. Bienvenido sea que la película esté acá, porque sino nos hubiéramos quedado un tiempo largo sin verla. Pero me encantaría: quién dice, también quizás en algún momento se pueda ver en el cine. Es un buen momento para no pelearte con la sensibilidad y aflojar, además de emocionarse.

- Mauricio Dayub: Sí, claro. Pero estoy acostumbrado a arreglarme con lo que hay. Me gustaría también que el mundo estuviera mejor, que no atravesáramos por todo lo que atravesamos, y no puedo hacer más que expresarlo en el teatro que hago y en las películas que elijo trabajar. Pero sí espero que la película en algún momento se pueda ver en cine. Tener esta posibilidad de verla a través de Netflix es extraordinario.