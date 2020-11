En charla con Carolina “Pampita” Ardohain para su programa Pampita Online, la actriz Thelma Fardin decidió hablar sobre la nueva vida que está llevado Juan Darthés en Brasil tras dos años de su denuncia. La famosa se quejó de las dificultades que le tocó atravesar durante todo este proceso, también manifestó: “Si no se lo juzga en Nicaragua que se lo juzgue en Brasil, pero que en algún lugar se lo juzgue”.

“Brasil no extradita a sus ciudadanos nativos, esa es un poco la experiencia que tenemos hasta acá. Pero sí creemos que hay que continuar todo el camino que sea necesario. Hay millones de cuestiones burocráticas que son agotadoras, que tienen poco de reparador, pero que sirven para mostrar a dónde nos mandan cuando nos dicen ‘denuncien en la Justicia’”, aseguró la ex intérprete de “Patito feo”.

Sobre la nueva vida de Darthés, Thelma dijo: “Está bueno hablar bien técnicamente, no hace falta decir lo que yo siento. Es evidente que es injusto. Si un tipo que tiene un pedido de captura de Interpol, un alerta roja, una acusación por violación agravada, y sin embargo está libre. Después, lo que a mí me pase, en relación a lo personal, es un territorio al que no hay que entrar. Por supuesto que es doloroso. Pero yo sigo mi vida adelante, no me levanto pensando qué estará haciendo él. Esa es mi mayor conquista, seguir con mi vida”.

Thelma Fardin habló sobre el proceso de extradición de Juan Darthés. Instagram/soythelmafardin

Pampita le preguntó a Thelma sobre su opinión hacia quienes descreen de su denuncia o tienen una posición tomada a favor de Darthés: “La justicia tiene esta denuncia hace dos años, la extradición se puede demorar hasta diez años más. Entonces, ¿no nos preguntamos por los tiempos de la justicia? No, responsabilizamos a quien en ese momento era una nena de 16 años. Hoy vino esta mujer, que soy yo, a rescatar a esa niña”.

Juan Darthés vive desde hace un tiempo en San Pablo, Brasil. Instagram/juandarthes

Antes de terminar, la actriz hizo una reflexión sobre lo ocurrido con Darthés: “Hay que correrlo por completo del ‘te creo’ o ‘no te creo’. Hay una denuncia y un pedido de captura de Interpol. ¿Por qué no estamos preguntándonos qué hace este tipo suelto en otro país cuando es peligroso?”.

Thelma hizo una reflexión sobre las personas que no creen en su denuncia. Captura de pantalla

Eilyn Margarita Cruz, abogada de Fardin en Nicaragua, dio detalles recientemente sobre cómo avanza la causa: “El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”.