Este fin de semana se conoció uno de los últimos mensajes de audio que Diego Maradona envió antes de su partida el último miércoles. Fue para Mario Baudry, actual pareja de la madre del hijo más chico del Diez, Verónica Ojeda.

El audio se dio a conocer por Luis Ventura (64) en su ciclo de América, Secretos Verdaderos.

“Hola Mario, habla Diego, yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos”, le dice al comienzo del mensaje Maradona a Baudry, jefe de Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni (58).

“Cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, agrega Maradona. “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, cierra.

Verónica Ojeda junto a Mario Baudry (Instagram/@veruojeda25)

El audio sorprendió a los allegados de Diego, siempre conocido por ser celoso de sus exparejas, y especialmente de las madres de sus hijos. Ojeda fue uno de los grandes amores de Maradona, y la última en convivir con él después de que se separó de Rocío Oliva (30).

“Está todo bien, hay buena onda, él comparte cosas con su hijo. Desde ya no estamos reconciliados, somos los papás de Dieguito Fernando, a pesar de que estábamos viviendo en la misma casa”, dijo entonces la mamá de Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda, Diego Maradona y Dieguito Fernando, juntos en México (Foto: Instagram)

“Yo pude rehacer mi vida, ahora estoy más liberada y enfocada como mujer... Estoy muy bien, estoy con alguien, lo quiero preservar”, contó en diciembre de 2019 Ojeda, sobre su actual pareja, en el living de Susana Giménez.

Y en enero, ya blanqueaba su relación. “A mi novio lo conocí hace unos meses por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más”, dijo en El run run del espectáculo, por Crónica TV.