Hace tan solo unos días atrás, una noticia se viralizaba y tomaba repercusión rápidamente. Se trató de la propuesta de matrimonio de una joven jugadora de fútbol en medio de un partido hacia su novia. Natasha Serqueira, jugadora del femenino de Gimnasia de La Plata, conquistó el corazón de todo el equipo y efectuó el deseo de la pareja que por la pandemia, no se había podido dar.

//Mirá también: Celso Ayala le propuso matrimonio a su pareja en la cancha y después su equipo perdió por goleada

En diálogo con El Uno, la deportista contó que en la pareja “ya estaba hablada la propuesta de matrimonio”, pero no se sabía cuándo iba a ser. “Lo teníamos en mente por un viaje que tenemos programado. Y ella ya me había preguntado cuándo le iba a proponer matrimonio y cómo iba a ser. Entonces le dije que cuando volviera el fútbol se lo iba a hacer en medio de un partido y dedicándole un gol, que es lo que más me llena. Pero después pasó ́ el tiempo, se olvidó un poco y ahora realmente se sorprendió. No creyó que fuera a animarme”, contó la joven.

El hecho sucedió hace tan solo unos días atrás, en el medio del partido de fútbol futsal, cuando Natasha ya tenía planeado todo el acto de amor, junto a sus compañeras de equipo, quienes la acompañaron y apoyaron desde un comienzo, en la increíble idea.

“Se debatió con el equipo, quería hacerlo en algún partido en vivo para que pudiera verlo. Porque durante la pandemia no pudo ir a vernos más. Iba siempre a todos los partidos. Y bueno, una de las chicas dijo que hagamos un video. Lo hablamos mucho con el equipo y ellas me ayudaron a dar el paso. Me daba un poco de vergüenza. Sabía que iba a pasar determinadas barreras y me daba un poco de pudor. Pero me animaron y me mandé”.

En este sentido, la deportista agregó: “Me hicieron llevar el fibrón, la cartulina y hasta me hicieron practicar antes de salir de la Sede. Que escribiera en el papel, qué le iba a poner y cómo. Hasta tuve faltas de ortografía por los nervios que tenía y tuve que rehacerlo. Estaba todo preparado”, contó y agregó: “Las chicas estaban chochas, apoyaron a full la propuesta. Teníamos que ponernos de acuerdo de que si era con un gol mío o un gol de cualquiera. Yo no quería esperar a un gol mío porque podía pasar el partido y que no se me diera. Entonces fuimos charlando determinadas cuestiones y dijimos de esperar el primer tiempo, y por suerte se dio con gol incluido. Todas querían estar ahí pidiendo matrimonio a la par”.

//Mirá también: Fue excombatiente de la Guerra de Malvinas, ahora es trans y busca ser senadora por una lista LGBTIQ en Santa Fe

La respuesta de la novia

Natasha está en pareja hace más de seis años con Jésica Benavídez, y hace cinco que conviven. Al enterarse de la propuesta, la joven le respondió conmocionada a través de las redes sociales: “Amor mío, claro que sí. Te elijo cada día. Y a esta manada hermosa también gracias, gracias y más gracias a todas por tanto amor y buenos deseos”.

Una futbolista le propuso matrimonio a su novia en medio de un partido: “No pido la aprobación de nadie para amar” Foto: Olé

Cuáles fueron las repercusiones de la propuesta y de la viralización del video

“Las repercusiones fueron terribles, de lo que no me imaginaba. Nos llegaron mensajes desde España, salió en portales, en algunos noticieros. Ha trascendido varias barreras. No era esa la idea pero estoy contenta por el hecho de que si ayuda a determinadas personas a animarse a abrir el corazón, con eso es suficiente”, contó la joven sobre los mensajes que recibió luego de la viralización del video.

Y agregó: “En lo futbolístico y deportivo hay un abismo, una diferencia muy grande. Estamos muy carentes en el deporte femenino. Y en cuanto a igualdad nos falta recorrer un camino muy largo que ya comenzó y están sucediendo los cambios. Cuando suceden estas cosas que se viralizan, uno lee comentarios y te das cuenta de que todavía falta, no para cambiar mentalidades, sino empatizar desde el amor. Porque es eso, es amor. No pido la aprobación de nadie para amar a nadie. Simplemente que dejemos amar tranquilos”.