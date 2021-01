Un perro pitbull de color marrón se escapó de su casa sin correa ni bozal y atacó a cinco vecinos que terminaron con heridas en el hospital. Un policía que patrullaba la zona mató al animal de un disparo.

El hecho ocurrió en la calle Alessandri al 1400, en la localidad bonaerense de Morón.

“En un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes”, relató Marta, de 46 años, quien fue la primera en la cadena de víctimas del perro. En diálogo con TN, agregó: “Tenía el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos. El perro estaba sacado”.

Otro vecino quiso ayudar a Marta y también terminó con una mordedura en la zona de las costillas. A su vez, a él lo quiso ayudar su mujer y también fue atacada por el pitbull.

Cuando llegaron los primeros efectivos al lugar, intentaron contener al perro sin lastimarlo. Si bien los vecinos le pedían que le dispararan, los efectivos explicaban que no podían.

Sin embargo, no tuvieron otra opción. El perro se avalanzó hacia ellos y al llegar a la esquina mordió a otra mujer. Entonces, uno de los policías desenfundó y abrió fuego. Finalmente, su cuerpo fue trasladado por personal de Zoonosis.