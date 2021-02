La madre de María Eugenia Brizzi vive en Palomar y fue asaltada cuando ingresó a su auto estacionado en la puerta de su hogar. Dos delincuentes llegaron corriendo y la bajaron violentamente del Peugeot 208, de su propiedad.

Y aunque ella intentó resistirse aferrándose al volante, la arrojaron al pavimento tomándola de los pelos. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se puede ver que todo el robo se produjo en tan solo 12 segundos.

La víctima es Norma Chaparro, madre de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, que expresó su indignación en Twitter: “Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en El Palomar no deja de aumentar”.

“Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. Basta”, escribió en un mensaje que fue dirigido al ministro de Seguridad Sergio Berni y al intendente de Morón, Lucas Ghi.

Luego Chaparro expresó, en diálogo con diario “La Nación”: “En mi zona no había tanta inseguridad, pero ahora debuté”. Y contó que el hecho ocurrido a las 15:15 la tomó por sorpresa: “Soy muy precavida, siempre miro para todos lados, si veo dos personas o un auto con gente, por ejemplo... pero esta vez no miré. Subí al auto, puse la llave y, en ese momento, sentí que alguien me abría la puerta del lado derecho, cuando me di vuelta vi que del lado izquierdo, también. Uno me pedía la llave y el otro me quería bajar. Me zamarrearon de un lado para el otro porque yo no les daba la llave; cuando uno logró sacármela, el que estaba del lado derecho me estiró y me tiró al piso. Después se llevaron el auto”.

El hecho quedó registrado en dos cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a Chaparro caminar con su ambo hasta el auto. Apenas abre la puerta del conductor aparecen dos jóvenes corriendo por la vereda. Pasan solo siete segundos hasta que la alcanzan y abren el vehículo, uno de cada lado. Doce segundos más alcanzan para, con violencia y patadas, bajar a la víctima y dejarla en el medio de la calle. Y en cinco segundos escapan mientras Chaparro intenta levantarse sin ningún tipo de ayuda. Apenas huyen, varios vecinos aparecen para asistir a la víctima.

Asalto a la madre de diputada María Eugenia Brizzi

La madre de la diputada Brizzi adelantó que pudo recuperar el auto poco después, ya que los delincuentes chocaron en Tres de Febrero y abandonaron el vehículo. Adentro estaba su cartera con toda la documentación, aunque no el dinero.

Interviene la UFI 07 Morón y trabajaron en el hecho la comisaría 6ta de Morón y la Comisaría 4° de 3 de Febrero. Pero hasta el momento no se encontraron a los delincuentes.