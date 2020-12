El juez federal de la seguridad social Ezequiel Pérez Nami dictaminó este martes que la vicepresidenta Cristina Kirchner debe cobrar dos pensiones honoríficas, la suya y la del ex presidente Néstor Kirchner, más intereses retroactivos, luego de un largo debate judicial.

En una resolución de la que informó diario “Clarín”, el magistrado hizo lugar a la demanda de la ex presidenta y decretó la nulidad de las “Resoluciones RESOL-2016-1768-E-APN-MDS y RESOL-2017-1-APN del Ministerio de Desarrollo Social” que habían decidido que debía optar entre una de las dos pensiones honoríficas, que son un régimen especial para presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte.

Dos pensiones de este tipo serían, en total, “no menos de 800 mil pesos mensuales sin contar los intereses”, estimó una fuente judicial. Y si no paga Ganancias, la cifra aumentaría aún más.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner - Web

Pérez Nami le dio a la ANSeS un plazo “de 30 días para que proceda a la restitución de Asignación Mensual Vitalicia suspendida a la actora, con más sus intereses desde que cada suma fue retenida, hasta el efectivo pago”.

Además, rechazó “la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por la demandada y ordenar que se abonen los beneficios 40-5-8085268-0 y 40-5-8085213-0, conforme el Acápite II de los Considerandos, en idéntico parámetro utilizado para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El juez dijo que “debe ser conforme lo dispuesto por la Acordada Nº20/96 C.J.S.N., debiendo reintegrarse lo descontado, con más sus intereses desde que cada suma fue deducida, hasta el efectivo pago”.

También dio lugar “a la reliquidación de los beneficios 40-5-8085268-0 y 40-5-8085213-0, desde que cada uno fuera otorgado, conforme los artículos 1º y 2º del Decreto 1417/87 y Resolución ANSeS PREV-34- 03 (Cod. 011-000) de fecha 17/06/2020, abonando las diferencias con más sus intereses hasta el efectivo pago”.

En agosto pasado, la vicepresidenta informó a la Justicia que su jubilación de ex presidenta la ANSES se la deben liquidar cobrando antigüedad, compensación jerárquica, sin descuentos del impuesto a la Ganancias y con un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)”. Además, pidió que resuelva si le corresponde, desde el punto de vista jurídico, cobrar también la pensión de Néstor Kirchner y le reembolsen las retenciones de Ganancias desde el 2015 hasta la fecha.

No element of type reference found.

El abogado de la ex presidenta, Facundo Fernández Pastor, presentó el escrito a la jueza de la Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro en la que le informa que se “enteró” de la existencia de un manual interno de la ANSES que explica cómo liquidar las jubilaciones a ex ministros de la Corte, ex presidentes y ex vicepresidentes.

Ante la presentación de Fernández Pastor, la jueza Piñeiro solicitó el expediente físico a la cámara del fuero para decidir, a criterio de la defensa de la vicepresidenta, sólo si es legal cobrar una jubilación de presidenta y una pensión de un ex presidente a la vez y no si debe pagar el impuesto a las Ganancias. Se trata de pensiones graciables que paga el ministerio de Desarrollo Social.

Pero el que resolvió fue el subrogante Pérez Nami. Ahora habrá que esperar a ver si la ANSES, a cargo de la dirigente de La Cámpora, María Fernanda Raverta, o el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, apelan el fallo como representantes de los intereses del Estado.